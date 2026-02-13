Trzech gigantów spadnie z Ekstraklasy? Te słowa mówią wszystko

Runda wiosenna Ekstraklasy trwa w najlepsze. Na ten moment jednak wiemy, że... nic nie wiemy. Tak spłaszczonej tabeli nie ma żadna najwyższa liga w Europie, o czym przed pierwszymi meczami w 2026 roku pisał na Sport.pl Bartosz Królikowski. Zajmująca pozycję lidera Jagiellonia Białystok ma zaledwie 15 punktów przewagi nad... wszystkimi trzema drużynami znajdującymi się w strefie spadkowej.

Widmo spadku zagląda wielkim markom w oczy. "Nie takie rzeczy widzieliśmy"

A tam sytuacja jest jeszcze ciekawsza. Na ostatnim miejscu jest beniaminek w postaci Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, ale tuż nad nią plasują się kluby, które powinny walczyć o czołowe miejsca w naszej rodzimej lidze. Mowa o notujących fatalny sezon Widzewie Łódź i Legii Warszawa.

Łodzianie wydali olbrzymie pieniądze w zimowym okienku transferowym i zamierzają jak najszybciej wykaraskać się z beznadziejnej sytuacji w tabeli. Włodarze "Wojskowych" z kolei powierzyli misję ratowania najbardziej utytułowanego klubu w Polsce Markowi Papszunowi. Jak na razie obie ekipy nie wygrały meczu w tym roku kalendarzowym, a widmo spadku zagląda im w oczy coraz bardziej.

- Walka o utrzymanie będzie ultra ciekawa - zaznaczył w programie "To jest Sport.pl" dziennikarz Piotr Żelazny.

- Termalica, Widzew, Legia - po 20 punktów. Arka, Pogoń - po 22. Motor - 24. Jezu, Katowice mają 26 punktów, Piast ma 26 - wyliczał Jakub Kosecki. - Jeszcze Lech Poznań może być wmieszany w tę walkę. Co to jest dziewięć punktów przewagi? - dodał były zawodnik "Wojskowych".

- Super-płaska tabela. Kibice Legii, Widzewa i pewnie też Pogoni wierzą, że im to nie grozi, ale nie takie firmy spadały. Chociaż Legia nigdy nie spadła. Ale nie takie rzeczy widzieliśmy. To będzie bardzo ciekawy sezon, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, i o puchary, i o utrzymanie - stwierdził Żelazny, któremu prowadzący Dawid Szymczak przypomniał, że przecież kilka lat temu z Ekstraklasą pożegnała się krakowska Wisła.

Przed nami 21. ligowa kolejka. Legia Warszawa już w piątek 13 lutego o godz. 20:30 zmierzy się z GKS-em Katowice. Widzew zagra w delegacji przeciwko wiceliderowi - Wiśle Płock w sobotę o 20:15. W niedzielę o 14:45 Pogoń podejmie Arkę Gdynia, która również bije się o utrzymanie. Jedno jest pewne - będzie arcyciekawie.

