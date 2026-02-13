Słowa Mioduskiego niosą się po świecie. "Ośmieszył Legię i siebie"

- Dla mnie celem na koniec sezonu jest znalezienie się w czołówce tabeli i zrobienie wszystkiego, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów - mówił w niedawnym wywiadzie dla amerykańskiego beIn Sports Dariusz Mioduski. Rozmowa była jednak szeroko komentowana głównie w Polsce. Wszystko przez dość odważne tezy o dążeniu do "sportowej dominacji", awansie do Ligi Mistrzów czy dokonaniu "jakościowych transferów". A wszystko to w momencie, gdy Legia... broni się przed spadkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ta sprawa budzi kontrowersje. Tascher: Chciano zamknąć jej usta. To absolutnie fatalne

Wywiad z Mioduskim niesie się po świecie. "Ośmieszył samego właściciela"

Nic więc dziwnego, że większość obserwatorów nie zostawiła na Mioduskim suchej nitki. - Każdy przyzwoity, odpowiedzialny właściciel klubu w takiej sytuacji sypałby głowę popiołem i przepraszał za błędy. Albo w ciszy pracował nad ich naprawą. Ale nie Dariusz Mioduski. On udzielił wywiadu, w którym przyznał, że jakieś błędy może i były, ale jednocześnie nie przeszkodziło mu to opowiadać bajek o wielkiej Legii - pisał na Sport.pl dziennikarz Konrad Ferszter. O opinię na temat wywiadu pytany był także Cezary Kucharski.

17-krotny reprezentant Polski i były gracz Legii miał podobne zdanie. - Widziałem go i byłem zdumiony. Ta rozmowa odbiła się szerokim echem w środowisku. Myślę, że w każdej szatni w Ekstraklasie o nim mówiono. Ten wywiad nie pomógł Legii. Mówiąc uczciwie, on ją ośmieszył i samego właściciela. Nie rozumiem, po co został udzielony i dlaczego akurat teraz - stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Kucharski podsumował rządu Mioduskiego w Legii. "Trzeba uczciwie powiedzieć"

Kucharski dostał też pytanie, czy przy Mioduskim nie było osoby, która by mu to odradziła. - Generalnie w polskiej piłce jest dużo takiego genu "chłopa pańszczyźnianego". Człowiek na samej górze organizacji jest niczym władca, który może wszystko. A ludzie będący niżej w hierarchii często boją się o swoją przyszłość, jest zależność ekonomiczna. I choćby władca gadał i robił głupoty, to dworzanie mu przytakują - brutalnie określił sytuację.

Sama rozmowa z beIN Sports to jednak dla Legii najmniejszy problem. Stołeczny klub po fatalnej jesieni wciąż nie wygrał meczu w rundzie wiosennej. Po wznowieniu rozgrywek sensacyjnie przegrał 1:2 z Koroną Kielce i zremisował 2:2 z Arką Gdynia. Przez to z zaledwie 20 punktami na koncie zajmuje dopiero 16. miejsce w lidze. - Trzeba uczciwie powiedzieć, że to decyzje Dariusza Mioduskiego przyczyniły się do obecnej sytuacji Legii. To on wybierał ludzi zarządzających, dyrektorów sportowych, trenerów. Jasne, osoby z pionu sportowego też podejmowały decyzje, wybierały piłkarzy itd. Ale największą odpowiedzialność za obecny stan rzeczy ponosi Dariusz Mioduski - podsumował Kucharski.