Wielkie wzmocnienie prosto ze Stanów Zjednoczonych. Polak wraca do kraju

Cracovia wciąż liczy się w walce o europejskie puchary. Zespół Pasów dobrze rozpoczął wiosenne zmagania, zdobywając cztery punkty w dwóch pierwszych kolejkach. Zimą drużynę prowadzoną przez trenera Lukę Elsnera wzmocnili już Maxime Dominguez, Pau Sans i Beno Selan. We wtorkowy późny wieczór (10 luty) ogłoszono czwarty transfer.
Nowym zawodnikiem Cracovii został Wiktor Bogacz. Młodzieżowy reprezentant Polski trafił do Krakowa na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu z New York Red Bulls. Napastnik już kilka dni temu przeszedł testy medyczne, klub musiał się jednak wstrzymać z ogłoszeniem transferu, ze względu na opóźnienia formalne ze strony Amerykanów.
Transfer Wiktora Bogacza to reakcja Cracovii na odejście Filipa Stojilkovicia. Napastnik zasilił zimą włoską Pisę. Dla nowego zawodnika Pasów będzie to powrót do Polski po roku spędzonym w Stanach Zjednoczonych. Bogacz trafił do New York Red Bulls z Miedzi Legnica. W trakcie rozgrywek 2025 (system wiosna-jesień) rozegrał 24 spotkania, w których zdobył jednego gola.
Być może Bogacz zadebiutuje w barwach Cracovii już w najbliższym meczu ligowym z Jagiellonią Białystok. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 14 lutego o godzinie 14:45. Pasy po 20. rozegranych meczach znajdują się na 5. miejscu w ligowej tabeli. Duma Podlasia mimo tego, że ma do rozegrania jeden zaległy mecz przewodzi stawce, z dwoma punktami przewagi nad Wisłą Płock i Górnikiem Zabrze.