Media: Będzie rekordowy transfer w Ekstraklasie

Radomiak Radom w niedzielę zremisował z Rakowem Częstochowa (0:0). Czy wkrótce lider zespołu prowadzonego przez Gonacalo Feio - Capita Capemba - opuści klub? Najnowsze informacje w sprawie jego przyszłości podały Meczyki.pl.

Gwiazda Radomiaka może odejść. Padnie rekord transferowy?

"Capita może pożegnać się z Radomiakiem Radom. Meczyki.pl ustaliły, że o zawodnika chce Sporting Kansas City. Znamy wysokość oferty przedstawionej przez Amerykanów" - poinformował portal.

Według doniesień tego źródła klub z MLS ma oferować około dwóch milionów euro, a do kwoty transferu trzeba jeszcze doliczyć bonusy oraz procent od kolejnego transferu. Warto dodać, że Capita byłby pierwszym piłkarzem w historii Radomiaka, który zostałby sprzedany za kwotę wyższą niż milion euro.

Do tej pory - jeśli wierzyć informacjom przedstawionym na branżowym portalu Transfermarkt - najdrożej sprzedanymi piłkarzami byli napastnicy: Pedro Henrique (900 tys. euro) i Leonardo Rocha (700 tys. euro).

Warto dodać, że Capita to w tym sezonie to trzeci strzelec Radomiaka. Zdobył pięć goli i miał jedną asystę. Lepsi od niego są tylko autorzy sześciu trafień: Maurides i Jan Grzesik.

Przypomnijmy, że już wcześniej w medialnych doniesieniach pojawiło się nazwisko potencjalnego następcy Capity. Mowa o Salifou Soumahu, który mógłby kosztować nawet 800 tysięcy euro. Czas pokaże, czy rzeczywiście transferowe domino przetoczy się przez Radom.

Radomiak to w tym momencie ósma drużyna Ekstraklasy. Już 13 lutego Radomianie zagrają w prestiżowym meczu z Koroną Kielce.