Media: Będzie kolejny rekord transferowy w Ekstraklasie. Szykuje się hit!

Radomiak Radom wkrótce powinien ustanowić swój nowy rekord transferowy. Aktualny nie wygląda zbyt imponująco. Według portalu Transfermarkt.de klub z południowego Mazowsza najwięcej do tej pory wydał na angolskiego napastnika Depu. Latem zeszłego roku zapłacił za niego 200 tys. euro portugalskiemu Gil Vicente. Teraz wynik ma być kilka razy wyższy.

Tyle wyniesie rekord transferowy Radomiaka. Padła kwota

Jak poinformował szwedzki "Expressen", do Radomia trafi zawodnik Malmoe FF - Salifou Soumah. 22-letni skrzydłowy pochodzący w Gwinei w ciągu jednego dnia ma opuścić obóz treningowy w Marbelli, a następnie przejść badania medyczne i podpisać kontrakt. Wieści w tej sprawie przekazało także Weszło.com.

Zdaniem portalu Soumah zastąpi w drużynie Angolczyka Capitę. Ten co prawda nadal pozostaje zawodnikiem Radomiaka, ale w najbliższym czasie powinien zostać sprzedany za duże pieniądze. Część z potencjalnych zysków ma z kolei pokryć transfer Gwinejczyka, który według Weszło.com będzie kosztował ok. 800 tys. euro.

Reprezentant kraju w Radomiaku? W poprzednim klubie totalnie rozczarował

Wydaje się, że polski klub podejmuje w ten sposób pewne ryzyko. W lidze szwedzkiej Soumah kompletnie się nie sprawdził. W barwach Malmoe rozegrał raptem 12 meczów, w których nie strzelił ani jednego gola, ani nie zaliczył asysty. Dobrze radził sobie za to w poprzednim klubie - azerskim Zira FK. W sezonie 2024/25 wystąpił dla niego w 34 meczach, zdobył 12 bramek i miał 7 asyst. Malmoe latem zeszłego roku zapłaciło za niego ok, 1,3 mln euro.

Poza Szwecją i Azerbejdżanem Soumah grał również we Francji. Występował w Le Havre oraz Bastii. Nie dane mu było jednak zagrać w Ligue 1, a co najwyżej na jego zapleczu. Wyceniany na 1,2 mln euro piłkarz jest także czterokrotnym reprezentantem swojego kraju.