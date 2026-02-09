Papszun nie będzie mieć litości. Szykuje się ważna zmiana w Legii

Legia Warszawa nie wygrała żadnego meczu w lidze od końcówki września, kiedy to Wojskowych prowadził jeszcze Edward Iordanescu. Jego "tymczasowy" następca, Inaki Astiz, jedyne zwycięstwo zanotował w Lidze Konferencji. Nowy szkoleniowiec drużyny, Marek Papszun, swoją kadencję rozpoczął od porażki z Koroną Kielce i remisu z Arką Gdynia.

Tabela wygląda coraz gorzej. Legia zajmuje 16. miejsce, tracąc dwa punkty do piętnastej Arki. Działacze szukają sposobów na poprawę gry zespołu. Jednym z pomysłów jest wstrzymanie rozmów na temat przedłużenia kontraktów z piłkarzami. Zawodnicy mają najpierw udowodnić, że na nowe umowy zasługują.

Marek Papszun dokona wielkiej zmiany

Jednym z nich jest Kacper Tobiasz. Jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu tego roku i w tej chwili nie są już prowadzone rozmowy w sprawie jego przedłużenia. To nie jest jedyna zła wiadomość, którą w ostatnim czasie usłyszał bramkarz. 23-latek ma bowiem stracić miejsce w składzie. Taką informacją podzielił się Bartosz Gleń, dziennikarz Canal+ Sport, w "Programie Piłkarskim" na kanale YouTube Meczyków.

- Wydaje mi się, że pozycja Kacpra Tobiasza po pierwszych dwóch meczach jest zachwiana. On nie może czuć się pewnie. Nie po to Legia ściągnęła nowego bramkarza, żeby go nie spróbować - stwierdził Gleń. Tym nowym bramkarzem jest Otto Hindrich. Rumun został zimą kupiony z Cluj i podpisał umowę do 2030 roku.

To koniec Tobiasza w Legii?

- OK, hierarchia jest, być może lepiej wyglądał Tobiasz, ale Hindrich jest po to, by wywierać presję. Wiadomo, jak wygląda sytuacja kontraktowa. Nie mam przekonania, czy zostanie wyjaśniona - stwierdził Gleń. Do tej pory Tobiasz był pewniakiem w bramce Legii. W lidze wystąpił we wszystkich dwudziestu spotkaniach, tracąc 25 bramek. Zdaniem eksperta Canal+ Sport, Marek Papszun podejmie więc niezwykle ważną decyzję. W tle jest przecież wygasający kontrakt 23-latka.

Pierwszym meczem Otto Hindricha w barwach Legii byłoby wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice. W przeciwieństwie do Marka Papszuna, trener Rafał Górak ma duże powody do zadowolenia po starcie wiosny. Gieksa pokonała Zagłębie Lubin oraz Widzew Łódź, dzięki czemu awansowała na 10. miejsce w tabeli. Przy wszystkich bramkach zdobytych przez Katowiczan udział miał Bartosz Nowak - strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty.