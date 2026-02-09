Jest decyzja Legii po tym, co zrobili piłkarze

Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? Ten scenariusz jest coraz bardziej realny. W stołecznej drużynie od miesięcy nie funkcjonuje niemal nic. Objęcie zespołu przez Marka Papszuna miało poprawić sytuację, ale Wojskowi na wiosnę zdobyli tylko punkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia na dnie. Kosecki nie wytrzymał: Panowie piłkarze, nie przychodźcie do tego klubu

Punkt wywalczony w dramatycznych okolicznościach, bo Legia jeszcze w 89. minucie przegrywała w Gdyni z Arką 0:2. W końcówce jednak wybawcą okazał się Antonio Colak. Bez jego bramek w sobotnim spotkaniu Legia byłaby ostatnia w tabeli, a strata do bezpiecznej strefy wynosiłaby już trzy punkty.

Legia chwyta się wszystkiego

W gabinetach szuka się rozwiązań. Niedawno mówiło się, że zablokowane zostały transfery wychodzące czołowych zawodników - między innymi Steve'a Kapuadiego do Cremonese. Teraz o kolejnych krokach działaczy Legii poinformowały Meczyki. Chodzi o rozmowy na temat przedłużenia kontraktów kilku piłkarzy.

Zobacz też: Tak Borek przejechał się po mistrzu świata z Pogoni. "Era mezozoiczna"

W czerwcu wygasają umowy aż dziewięciu zawodników. Niektórzy, tak jak Juergen Elitim, nie są skłonni do negocjacji i najpewniej odejdą z Legii za darmo. Sytuacja jest odwrotna, jeżeli chodzi np. o Bartosza Kapustkę czy Kacpra Tobiasza. - Z tego, co wiem, w przypadku każdego zawodnika rozmowy zostały wstrzymane. Jest przesłanie ze strony klubu: "Pokażcie nam, że zasługujecie na przedłużenie umów" - przekazuje Tomasz Włodarczyk.

Legia Warszawa nad przepaścią

Choć Legia zajmuje miejsce w strefie spadkowej Ekstraklasy, zdaniem analityków nie jest jeszcze wśród trzech najpoważniejszych kandydatów do spadku. Zdaniem Piotra Klimka w tym gronie znajduje się Bruk-Bet Termalica, Widzew Łódź oraz Arka Gdynia. Według powyższych przewidywań, Wojskowi zakończą sezon tuż nad kreską.

By się utrzymać, Legia musi jednak zacząć wygrywać - a to właśnie Legia może się "poszczycić" najdłuższą serią meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Remis z Arką był jedenastym takim spotkaniem. Ostatni raz stołeczna drużyna wygrała jeszcze we wrześniu z Pogonią, jeszcze za kadencji Edwarda Iordanescu. Następną szansą na przerwanie czarnej serii będzie piątkowy mecz z GKS-em w Katowicach.