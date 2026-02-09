Jest decyzja Legii po tym, co zrobili piłkarze

Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? Ten scenariusz jest coraz bardziej realny. W stołecznej drużynie od miesięcy nie funkcjonuje niemal nic. Objęcie zespołu przez Marka Papszuna miało poprawić sytuację, ale Wojskowi na wiosnę zdobyli tylko punkt.
Punkt wywalczony w dramatycznych okolicznościach, bo Legia jeszcze w 89. minucie przegrywała w Gdyni z Arką 0:2. W końcówce jednak wybawcą okazał się Antonio Colak. Bez jego bramek w sobotnim spotkaniu Legia byłaby ostatnia w tabeli, a strata do bezpiecznej strefy wynosiłaby już trzy punkty.
W gabinetach szuka się rozwiązań. Niedawno mówiło się, że zablokowane zostały transfery wychodzące czołowych zawodników - między innymi Steve'a Kapuadiego do Cremonese. Teraz o kolejnych krokach działaczy Legii poinformowały Meczyki. Chodzi o rozmowy na temat przedłużenia kontraktów kilku piłkarzy.
Zobacz też: Tak Borek przejechał się po mistrzu świata z Pogoni. "Era mezozoiczna"
W czerwcu wygasają umowy aż dziewięciu zawodników. Niektórzy, tak jak Juergen Elitim, nie są skłonni do negocjacji i najpewniej odejdą z Legii za darmo. Sytuacja jest odwrotna, jeżeli chodzi np. o Bartosza Kapustkę czy Kacpra Tobiasza. - Z tego, co wiem, w przypadku każdego zawodnika rozmowy zostały wstrzymane. Jest przesłanie ze strony klubu: "Pokażcie nam, że zasługujecie na przedłużenie umów" - przekazuje Tomasz Włodarczyk.
Choć Legia zajmuje miejsce w strefie spadkowej Ekstraklasy, zdaniem analityków nie jest jeszcze wśród trzech najpoważniejszych kandydatów do spadku. Zdaniem Piotra Klimka w tym gronie znajduje się Bruk-Bet Termalica, Widzew Łódź oraz Arka Gdynia. Według powyższych przewidywań, Wojskowi zakończą sezon tuż nad kreską.
By się utrzymać, Legia musi jednak zacząć wygrywać - a to właśnie Legia może się "poszczycić" najdłuższą serią meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Remis z Arką był jedenastym takim spotkaniem. Ostatni raz stołeczna drużyna wygrała jeszcze we wrześniu z Pogonią, jeszcze za kadencji Edwarda Iordanescu. Następną szansą na przerwanie czarnej serii będzie piątkowy mecz z GKS-em w Katowicach.