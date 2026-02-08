Karol Nawrocki w centrum wielkiej burzy. "Nie akceptuję"

Szef sportowej części Canal+ został niejako wezwany do tablicy przez oburzonych użytkowników platformy X. Michał Kołodziejczyk nie zamierza jednak wyciągać poważniejszych konsekwencji wobec dziennikarza tej stacji, Tomasza Lipińskiego.

Kołodziejczyk o słowach Lipińskiego. "Nie akceptuję tego"

- To jednak śliski temat, temat kibiców, na którym kilka miesięcy temu na Jasnej Górze, poślizgnęła się najjaśniejsza postać Rzeczpospolitej. My nie rzucimy hasła 'czołem kibice', zobaczymy, z jakim spotkamy się odzewem. Ale zanim [przejdziemy] do spraw kibicowskich, zobaczymy co piłkarskiego wydarzyło się w tej kolejce - powiedział przed meczem w Białymstoku komentator Tomasz Lipiński. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

"Lipiński z roku na rok coraz gorszy. W czasach, gdy dostęp do mediów jednak był trochę cięższy, uważałem go za super dziennikarza, ponieważ o Serie A czytałem w "Piłce Nożnej". Z wiekiem i rozrostem internetu gość po prostu stał się dla mnie no kiepski. Teraz polityczne wycieczki" - napisał jeden z użytkowników portalu X.

"Śliski temat kibiców? Tych samych kibiców, którzy zapewniają temu panu chleb? No ciekawy jest ten tok rozumowania" - czytamy w innym wpisie.

W niedzielę wieczorem głos zabrał Michał Kołodziejczyk. Dyrektor Canal+ Sport napisał:

"Podczas transmisji sportowych dziennikarze nie powinni robić politycznych nawiązań. W żadną stronę. Nie akceptuję tego. Wypowiedź Tomka Lipińskiego była niepotrzebna, porozmawialiśmy o tym. Zajmujemy się sportem i tak pozostanie. To bardzo ciekawy sezon dla wszystkich kibiców".

W ostatnim spotkaniu 20. kolejki PKO Ekstraklasy Piast Gliwice zmierzy się na swoim stadionie z Wisłą Płock. Początek meczu w poniedziałek 9 lutego o godzinie 19.00. W przypadku zwycięstwa zespół trenera Mariusza Misiury obejmie prowadzenie w tabeli. Aktualnie liderujący zespół Jagiellonii Białystok będzie miał jednak o jedno spotkanie mniej. Piast Gliwice z 23 punktami zajmuje 13. miejsce.