Zupełnie innego startu rundy wiosennej oczekiwali kibice Legii Warszawa. Stołeczny zespół w dwóch pierwszych spotkaniach pod wodzą trenera Marka Papszuna zdobył zaledwie punkt. W pierwszym spotkaniu przegrał 1:2 z Koroną Kielce, a w sobotę (7 lutego) zremisował 2:2 z Arką Gdynia.

Groźby kibiców po meczu Legii z Arką. Oto co powiedział Kosecki

Dwa gole Antonio Colaka w końcówce meczu z Arką nie wystarczyły piłkarzom Legii, żeby odzyskać zaufanie kibiców. Co więcej, radykalni sympatycy po spotkaniu wyrazili swoją wściekłość, grożąc zawodnikom. Zachowanie chuliganów w rozmowie ze Sportowymi Faktami skomentował Roman Kosecki. Legenda klubu zauważa, że fani mają prawo czuć złość, jednak takie słowa nie były potrzebne.

"Nie są miłe tego typu rozmowy z kibicami. Ale według mnie to nie była nawet rozmowa, tylko zastraszanie chłopaków. Wiadomo, że w takiej sytuacji nic nie pomoże grożenie komuś. To nie jest pomoc dla drużyny. Pomiędzy kibicami a drużyną powinien być też pewien dystans. Rozumiem rozgoryczenie kibiców, też jestem rozgoryczony. Sam mogę czasami coś powiedzieć w ostrych słowach, ale grałem w piłkę i wiem, że podczas meczu trzeba dopingować i być do końca. Jednak tak pewnie będzie, że ludzie będą mimo wszystko wypełniać stadion. Pokrzyczeli, powiedzieli chłopakom, żeby się wziąć do roboty. Piłkarze muszą to dźwignąć, bo to oni grają na boisku. Jest trener, który organizuje to, ale na boisku grają piłkarze" - stwierdził w rozmowie ze Sportowymi Faktami Roman Kosecki.

"Jak ci zawodnicy mają się dźwignąć, kiedy słyszą takie rzeczy?"

Roman Kosecki w rozmowie ze Sportowymi Faktami zwrócił uwagę na to, że w klubie jedynymi winnymi obecnej sytuacji nie są piłkarze. Odpowiedzialność za wyniki ponoszą również trener, dyrektor sportowy, prezes itd. Legenda klubu jednocześnie wierzy w Marka Papszuna i to, że uznany szkoleniowiec odmieni stołeczny zespół. Kosecki stwierdził również, że motywacją dla zawodników na pewno nie będą takie słowa, jak te, które padły z ust radykalnych fanów po spotkaniu z Arką.

"Mogę zrozumieć różne rzeczy, ale stać i wysłuchiwać na swój temat, że cię zarąbią czy może jeszcze coś o rodzinie... To jest chore. W tym klubie chyba naprawdę nie ma człowieka, który by powiedział, że dochodzimy do szesnastki, dziękujemy kibicom i idziemy do szatni, a nie stoimy i wysłuchujemy. Jest ostra jazda, każdy robi co chce, "róbta se co chceta". Nie mogę się z tym zgodzić. Jak ci zawodnicy mają się dźwignąć, kiedy słyszą takie rzeczy? Kogo miało to zmotywować? Myślałem, że te czasy już dawno minęły. Niestety, żyjemy w takim kraju, którego dewiza brzmi: jak jest dobrze, to jest źle, a jak jest źle, to jest dobrze. Niektórzy chyba czerpią jakieś korzyści i się cieszą z tego, że akurat Legia jest w takiej sytuacji" - podkreśla w rozmowie ze Sportowymi Faktami Roman Kosecki.

Piłkarze Legii kolejną szansę na odmianę swojej sytuacji będą mieć w najbliższy piątek, 13 lutego. O godzinie 20:30 zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Wojskowi wciąż znajdują się w strefie spadkowej, tracą 2 punkty do 15. Arki Gdynia.