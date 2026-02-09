Lech Poznań na otwarcie rundy wiosennej przegrał dwa mecze. Najpierw na własnym stadionie uległ Lechii Gdańsk (1:3), a następnie pojechał do Gliwic na spotkanie z Piastem (0:1). O punkty miało być trudno także w starciu z rewelacyjnym w tym sezonie Górnikiem Zabrze. Ostatecznie Lechici triumfowali 1:0 po trafieniu Mikaela Ishaka. Duży udział w zwycięstwie miał Bartosz Mrozek. Bramkarz "Kolejorza" może cieszyć się nie tylko z trzech punktów, ale również z pierwszego czystego konta po wznowieniu rozgrywek.

Wichniarek wróży Mrozkowi transfer. "Zrobił ogromny postęp"

Postawa Mrozka przykuła uwagę Artura Wichniarka. Były piłkarz, a obecnie ekspert pochwalił zawodnika Lecha na antenie "Kanału Sportowego". Postanowił go porównać do bramkarza Legii Warszawa Kacpra Tobiasza.

- Bartek Mrozek w ostatnim czasie jest w świetnej formie. Zrobił ogromny postęp. Jest zdecydowanie dalej niż Kacper Tobiasz. Myślę, że za jakiś czas zostanie wytransferowany do innego klubu - podkreślił Wichniarek.

Mecz z Górnikiem był tylko potwierdzeniem bardzo dobrej dyspozycji Mrozka, bo przypomnijmy, że w starciu z Piastem Gliwice obronił rzut karny. 25-latek rozegrał w tym sezonie już 35 spotkań. Osiem razy zachował czyste konto.

Mońka znów na ustach ekspertów. "Warto docenić"

Za pojedynek z zabrzanami rzecz jasna można chwalić nie tylko Mrozka. Eksperci obecni w "Kanale Sportowym" pochwalili również Wojciecha Mońkę. Młody obrońca Lecha potwierdza, że drzemią w nim duże możliwości.

- Warto docenić także Wojtka Mońkę. Kolejny świetny występ. Dobry mecz także Rodrigueza - powiedział Igor Lewczuk.

Po wygranej z Górnikiem Lech przesunął się na siódme miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. W następnej kolejce zmierzy się na własnym stadionie z Piastem Gliwice (15 lutego). To będzie okazja do rewanżu za niedawną porażkę.