Lech w kryzysie? Wynik hitu Ekstraklasy mówi wszystko

Górnik Zabrze nie wykorzystał szansy, by przynajmniej do poniedziałku zostać samodzielnym liderem PKO BP Ekstraklasy. W hicie kolejki przegrał u siebie z Lechem Poznań 0:1. "Kolejorz", który znalazł się w kryzysie na starcie rundy, w sobotę pokazał, że nie wolno go skreślać.
Mecz Górnik - Lech
Goście świetnie rozpoczęli mecz. W 11. minucie Patrik Walemark dośrodkował z prawej strony z rzutu rożnego, piłkę efektownie piętą przedłużył Leo Bengtsson, a Mikael Ishak wygrał na trzecim metrze pojedynek główkowy z Michalem Sackiem i trafił głową do siatki.

Lech Poznań wygrywa w Zabrzu. Gol Ishaka zadecydował

Dla Ishaka był to już 11. gol w tym sezonie w lidze. Jest wraz z Karolem Czubakiem z Motoru Lublin drugi na liście najskuteczniejszych. Trzy gole więcej ma Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk. Szwed swojego dorobku na pewno powiększy w kolejnym meczu (u siebie z Piastem Gliwice), bo w ostatniej minucie I połowy dostał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie. 

Gospodarze przez kilka minut nie potrafili się podnieść i mieli problem w ofensywie. W 29. minucie mogli jednak wyrównać. Po wrzucie z autu Liseth wygrał pojedynek jeden na jeden z Miliciem, strzelił z ostrego kąta z trzech metrów, ale dobrze odbił piłkę Bartosz Mrozek. 

W drugiej połowie oba zespoły przez długi czas nie potrafiły stworzyć bardzo dobrej okazji do zdobycia gola. W ich grze brakowało dokładności, więcej spokoju. Zabrzanie oddali w meczu aż 16 strzałów, ale nic im to nie dało. 

- Lech gra mądrze, ceni sobie wynik i jednego gola - mówił komentator Canal+Sport

W 90. minucie poznaniacy zmarnowali stuprocentową sytuację. Po dwójkowej akcji rezerwowy Yannick Agnero z dwóch metrów trafił w leżącego na linii bramkowej Rafała Janickiego. 

Lech Poznań po tej wygranej z 29 punktami zajmuje 7. miejsce w tabeli. Górnik Zabrze jest na trzeciej pozycji i ma dwa punkty mniej od lidera - Jagiellonii Białystok.

Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1 (0:1)

  • Bramka: Ishak (11.)
  • Górnik: Łubik - Sacek (72. Olkowski), Janicki Ż, Josema, Janza - Sadilek, Hellebrand, Rakoczy (46. Rupanov) - Khlan (82. Chłań), Liseth, Domingues (46. Lukoszek, 89. Bochniewicz). 
  • Lech: Mrozek - Gumny Ż, Monka, Milić (46. Skrzypczak), Gurgul - Ismaheel (58. Gholizadeh), Kozubal, Rodriguez, Bengtsson Ż (77. Jagiełło) - Ishak Ż (82. Agnero), Walemark (58. Palma). 

