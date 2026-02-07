Lech w kryzysie? Wynik hitu Ekstraklasy mówi wszystko

Goście świetnie rozpoczęli mecz. W 11. minucie Patrik Walemark dośrodkował z prawej strony z rzutu rożnego, piłkę efektownie piętą przedłużył Leo Bengtsson, a Mikael Ishak wygrał na trzecim metrze pojedynek główkowy z Michalem Sackiem i trafił głową do siatki.

Lech Poznań wygrywa w Zabrzu. Gol Ishaka zadecydował

Dla Ishaka był to już 11. gol w tym sezonie w lidze. Jest wraz z Karolem Czubakiem z Motoru Lublin drugi na liście najskuteczniejszych. Trzy gole więcej ma Tomas Bobcek z Lechii Gdańsk. Szwed swojego dorobku na pewno powiększy w kolejnym meczu (u siebie z Piastem Gliwice), bo w ostatniej minucie I połowy dostał czwartą żółtą kartkę w tym sezonie.

Gospodarze przez kilka minut nie potrafili się podnieść i mieli problem w ofensywie. W 29. minucie mogli jednak wyrównać. Po wrzucie z autu Liseth wygrał pojedynek jeden na jeden z Miliciem, strzelił z ostrego kąta z trzech metrów, ale dobrze odbił piłkę Bartosz Mrozek.

W drugiej połowie oba zespoły przez długi czas nie potrafiły stworzyć bardzo dobrej okazji do zdobycia gola. W ich grze brakowało dokładności, więcej spokoju. Zabrzanie oddali w meczu aż 16 strzałów, ale nic im to nie dało.

- Lech gra mądrze, ceni sobie wynik i jednego gola - mówił komentator Canal+Sport.

W 90. minucie poznaniacy zmarnowali stuprocentową sytuację. Po dwójkowej akcji rezerwowy Yannick Agnero z dwóch metrów trafił w leżącego na linii bramkowej Rafała Janickiego.

Lech Poznań po tej wygranej z 29 punktami zajmuje 7. miejsce w tabeli. Górnik Zabrze jest na trzeciej pozycji i ma dwa punkty mniej od lidera - Jagiellonii Białystok.

Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1 (0:1)