Z Ekstraklasy do Bayernu?! To nie jest żart

Mimo, że w PKO Ekstraklasie Vusković rozegrał zaledwie 14 meczów w trakcie 3 miesięcy, to do dzisiaj jest często wspominany w naszym kraju. Co więcej, wróży mu się karierę w stylu Paulinho, któremu przypominano epizod w ŁKS-ie Łódź, gdy Brazylijczyk reprezentował Barcelonę. Vusković swego czasu miał także wpaść do notesów skautów ze stolicy Katalonii, lecz obecnie coraz częściej łączy się go z Bayernem Monachium.

Szef Bayernu o Chorwacie: "Rozgrywa świetny sezon, ale musimy skupić się na swoich"

Luka Vusković trafił do Polski w wieku zaledwie 16 lat. Został wypożyczony w sezonie 2023/24 z Hajduka Split, który już wcześniej sprzedał go do Tottenhamu za niespełna 14 mln euro.

"Vusković bardzo szybko pokazał, że jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, jest niemal nie do pokonania. Nie było w jego postawie nic z zahukanego nastolatka, którego dorośli panowie bezlitośnie przestawiają. Wyrośnięty na 193 centymetry, ważący 85 kilogramów, a przy tym szybki, zwrotny, dynamiczny, fizycznie przewyższał większość rywali, co potrafił wykorzystywać pod obiema bramkami" - napisał o Chorwacie felietonista Sport.pl Michał Trela. Poza tym, Vusković mimo zaledwie 16 lat imponował pewnością siebie, a "na boisku wyglądał, jakby wychował się na tamtejszych blokowiskach i sprawę utrzymania Radomiaka w Ekstraklasie traktował osobiście".

Dzisiaj młody Chorwat swoje piłkarskie walory pokazuje podczas kolejnego wypożyczenia, tym razem do HSV Hamburg. Nic zatem dziwnego, że 18-latek jest łączony z największymi klubami Starego Kontynentu. O jego ewentualnej przyszłości w Bayernie Monachium wypowiedział się jeden z dyrektorów bawarskiego klubu, Max Eberl.

- Przede wszystkim musimy rozwiązać kwestię przedłużenia kontraktów naszych zawodników. Kiedy to zrobimy, będziemy mieli wysokiej jakości defensywę. Nie oznacza to, że Vušković nie jest dobrym piłkarzem. Ma 18 lat, rozgrywa świetny sezon w HSV i jest piłkarzem Tottenhamu. Jednak Bayern ma również wysokiej klasy stoperów - Tahę, Upamecano, Min-Jae - przyznał Eberl na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem Bayernu z Hoffenheim.

- Oprócz wymienionych, środkowymi obrońcami mogą być również Ito i Stanisić. Nie możemy więc kupować każdego dobrego piłkarza, o którym ludzie mówią, że powinniśmy go sprowadzić. Vusković jest niewątpliwie bardzo dobrym piłkarzem, ale najpierw musimy rozwiązać sytuację z naszymi zawodnikami - podkreślił dyrektor Bayernu.

Co ciekawe, Chorwat już latem 2023 roku został zaoferowany 34-krotnym mistrzom Niemiec. "Główny skaut Bawarczyków miał określić go mianem 'zbyt aroganckiego w grze z piłką'. Ostatecznie Tottenham dostrzegł potencjał w Vuskoviciu i kupił go latem kolejnego roku" - napisali dziennikarze "Bilda".

Chorwacki obrońca rozegrał 18 meczów w barwach HSV. Strzelił w nich 4 gole, w tym Bayernowi podczas 20. kolejki Bundesligi.