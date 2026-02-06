Powrót na stronę główną

Tak wygląda tabela Ekstraklasy po piątkowych meczach. Co za widok!

W piątek oglądaliśmy dwa szalone mecze w Ekstraklasie. Jako pierwsi na murawę wybiegli piłkarze Korony Kielce i Zagłębia Lubin. Kiedy wydawało się, że gospodarze wygrają to spotkanie, sytuacja w kilka minut się odmieniła. Podobnie było w starciu Lechii Gdańsk z Cracovią. Zespół z Trójmiasta prowadził i grał w przewadze jednego zawodnika. Tak wygląda tabela po tych dwóch meczach.
Korona Kielce - Zagłębie Lubin
Screen - https://x.com/CANALPLUS_SPORT/status/2019847272704700498

W piątek 6.02 rozegrano dwa mecze 20. kolejki Ekstraklasy. Na pierwszy ogień poszli piłkarze Korony Kielce, którzy podjęli Zagłębie Lubin. Kielczanie podchodzili do tego spotkania po triumfie z Legią Warszawa po dublecie Mariusza Stępińskiego. Z kolei goście z Zagłębia polegli 0:2 z GKS-em Katowice.

Szalony piątek w Ekstraklasie

Już w 17. minucie Orlikowski wpisał się na listę strzelców, ale gol nie został uznany, bo arbiter dopatrzył się przewinienia. Minutę później ze swoją akcją ruszyli zawodnicy Korony, którzy - w przeciwieństwie do rywali - strzelili prawidłowego gola. Na listę strzelców wpisał się Pau Resta.

W drugiej połowie to goście ruszyli odważniej do ataku. W 84. minucie Levente Szabo doprowadził do wyrównania, a w 86. minucie do własnej bramki piłkę skierował Marcel Pięczek, który zmienił chwilę wcześniej kontuzjowanego Pau Restę. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 1:2 dla Zagłębia Lubin.

W drugim pojedynku Lechia Gdańsk mierzyła się na własnym stadionie z Cracovią. W 20. minucie Ivan Żelizko zagrał długą piłkę. Tam za obrońców wybiegł Rifeta Kapić, który przyjął futbolówkę, minął jednego z defensorów Cracovii i strzelił gola dla Lechii.

Chwilę później Cracovia jeszcze bardziej skomplikowała sobie sytuację. W ciągu kilku minut Karol Knap obejrzał dwie żółte kartki i osłabił swoją drużynę, która i tak musiała gonić wynik.

W 63. minucie wyrównującego gola z rzutu karnego zdobył Ajdin Hasic. Więcej goli w tym meczu nie oglądaliśmy.

Wyniki piątkowych meczów Ekstraklasy:

  • Korona Kielce - Zagłębie Lubin 1:2
  • Lechia Gdańsk - Cracovia 1:1

Te mecze sprawiły, że zmieniła się sytuacja w tabeli Ekstraklasy. Dzięki temu zwycięstwu Zagłębie Lubin awansowało na czwarte miejsce, a Cracovia po remisie z Lechią spadła tuż za Miedziowych. Lechia Gdańsk przesunęła się na 10. lokatę, a Korona Kielce plasuje się na siódmym miejscu.

Tabela Ekstraklasy po piątkowych meczach Ekstraklasy:

  1. Wisła Płock - 19 meczów, 33 punkty, bilans bramek 23:13
  2. Górnik Zabrze - 19 meczów, 33 punkty, bilans bramek 31:25
  3. Jagiellonia Białystok - 18 meczów, 32 punkty, bilans bramek 32:22
  4. Zagłębie Lubin - 20 meczów, 31 punktów, bilans bramek 33:27
  5. Cracovia - 20 meczów, 31 punktów, bilans bramek 27:22
  6. Raków Częstochowa - 19 meczów, 29 punktów, bilans bramek 27:25
  7. Korona Kielce - 20 meczów, 27 punktów, bilans bramek 23:20
  8. Radomiak Radom - 18 meczów, 26 punktów, bilans bramek 35:30
  9. Lech Poznań - 19 meczów, 26 punktów, bilans bramek 30:30
  10. Lechia Gdańsk - 20 meczów, 24 punkty, bilans bramek 41:39
  11. Motor Lublin - 19 meczów, 24 punkty, bilans bramek 25:29
  12. Piast Gliwice - 19 meczów, 23 punkty, bilans bramek 21:21
  13. GKS Katowice - 18 meczów, 23 punkty, bilans bramek 25:28
  14. Pogoń Szczecin - 19 meczów, 21 punktów, bilans bramek 29:34
  15. Arka Gdynia - 18 meczów, 21 punktów, bilans bramek 15:32
  16. Widzew Łódź - 19 meczów, 20 punktów, bilans bramek 27:31
  17. Legia Warszawa - 19 meczów, 19 punktów, bilans bramek 20:23
  18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 19 meczów, 19 punktów, bilans bramek 24:36

