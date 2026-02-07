Jednoznaczne opinie o ceremonii otwarcia igrzysk. "Co to za pomysł?"

Świat sportów zimowych doczekał się otwarcia imprezy czterolecia. Uroczysta inauguracja Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 odbyła się jednocześnie w czterech miejscowościach - Mediolanie, Livigno, Predazzo oraz Cortinie d'Ampezzo. Główną arenę stanowił legendarny stadion San Siro, a znicze olimpijskie zostały zapalone przy Arco della Pace oraz na Piazza Dibona w obu miastach-gospodarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka wpadka podczas otwarcia igrzysk

Wydano wyrok ws. ceremonii otwarcia. "Co to jest za pomysł?"

Jedną z gwiazd ceremonii otwarcia igrzysk była Mariah Carey, która zaśpiewała słynny utwór "Nel blu dipinto di blu", znany bardziej jako "Volare". Internauci jednak szybko dopatrzyli się wpadki, sugerując że piosenkarka "porusza ustami i wygląda, jakby czytała z promptera".

Niedługo później rozpoczęła się tradycyjna parada narodów. Jako pierwsi w Predazzo i Cortinie pojawili się reprezentanci Grecji, którzy zrezygnowali z przyjazdu do Mediolanu. I tak oto kolejnych kilka kadr narodowych zaprezentowało się jednocześnie w kilku miastach, a obserwatorom nie przypadło to do gustu.

- Nieee no, co to za pomysł... Dobra, może chcieli dać poczuć się tym sportowcom z innych miast, by mieli swoją paradę. Ale co to dla nich za fajne uczucie, by spacerować nie na stadionie, tylko w szczerym polu? -pytał na portalu X dziennikarz Sport.pl Szymon Szczepanik.

- Na przykładzie Austrii widać ten problem. Potęga sportów zimowych. Przecież razem, prawie całą grupą (niektórzy ze względu na sobotni start pewnie by nie mogli) wyglądaliby świetnie na San Siro. A tak? Cztery grupki, dwie maszerują w polu - dodał. W jednym z kolejnych wpisów zaznaczył raz jeszcze, że wolałby, gdyby uroczystość odbywała się w jednym miejscu.

W podobnym tonie na ten temat wypowiedział się Sebastian Muraszewski. - Przy rozbiciu igrzysk jedynym sensownym pomysłem jest dzień przerwy po ceremonii otwarcia, by zapewnić wszystkim sportowcom pojawienie się w jednym miejscu. Inaczej tracimy magię parady narodów - napisał.

- Przepraszam, ale pomysł na tę łączoną paradę sportowców, jest kompletnie nietrafiony. Wszystko się rozlazło i straciło klimat - stwierdził Mateusz Król z Polskiego Związku Biathlonu.

Wielu internautów odwoływało się także do ceremonii otwarcia igrzysk w Londynie z 2012 roku twierdząc, że to najlepsza jak dotychczas tego typu uroczystość podczas imprezy czterolecia. Włosi zaliczyli więc spektakularną klapę już na starcie. Pozostaje mieć nadzieję, że poziom sportowy nie zawiedzie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 potrwają do 22 lutego. Pełny terminarz zmagań z udziałem reprezentantów i reprezentantek Polski można zobaczyć na Sport.pl.

Zobacz też: Polska oficjalnie zgłosiła się do organizacji letnich igrzysk olimpijskich