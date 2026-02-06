Powrót na stronę główną

Lider Ekstraklasy reaguje na głośny transfer. "Ściągacie kozaka"

Wisła Płock szybko zadziałała na rynku transferowym po sprzedaży Andriasa Edmundssona do Hellasu Verona. Do lidera Ekstraklasy trafił Chorwat Marin Karamarko. Łukasz Gikiewicz twierdzi, że Płocczanie zrobili świetny ruch.
Mariusz Misiura
Wisła Płock - YT

Nie minęło dużo czasu od ogłoszenia transferu Andriasa Edmundssona do Hellasu Verona, a Wisła Płock już sprowadziła jego następcę. Lider Ekstraklasy poszukał środkowego obrońcy w lidze bośniackiej. Wybór padł na Marina Karamarko. Ostatnio Chorwat występował w NK Zeljeznicar Sarajewo. W tym sezonie zanotował dziewiętnaście meczów w tej drużynie, będąc jej podstawowym zawodnikiem. 

Zobacz wideo Kosecki: Wracałem do Ekstraklasy i zanim zawiązałem sznurówkę, już naderwałem ścięgno

Gikiewicz nie ma wątpliwości. "Ściągacie kozaka"

Karamarko grał w NK Zeljeznicar od sezonu 2024/25. Jako bardzo młody zawodnik trenował w akademii Hajduka Split. W trakcie seniorskiej kariery występował m.in. w słoweńskim NS Mura. To w barwach tego klubu zadebiutował w Lidze Konferencji. Oficjalne media klubowe Wisły podkreślają, że na swoim koncie ma również kilkanaście spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Chorwacji (U-18, U-17, U-16).

Na uwagę zasługuje fakt, że Karamarko ma dobre warunki fizyczne (191 cm wzrostu). Opinię na temat transferu wydał już Łukasz Gikiewicz, który zna rynek bałkański. Na platformie X pochwalił działaczy Wisły Płock za ten ruch jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem transferu. 

"Sprawdziłem prezesie i ściągacie pod swój system grania i bronienia KOZAKA" - napisał Gikiewicz do prezesa Wisły Piotra Sadczuka.

Wisła zaskakuje w tym sezonie PKO Ekstraklasy

Sprzedaż Edmundssona do klubu z Serie A zapewniła Płocczanom około 2,5 mln euro. Wymusiła jednocześnie transfer, a tych Wisła praktycznie nie przeprowadza. Wystarczy wspomnieć, że zimą z nowych graczy do drużyny dołączyli tylko Dominik Sarapata (wypożyczenie z FC Kopenhagi) i Matwiej Bochno (ostatnio rezerwy Lecha II Poznań).

Obecnie Wisła prowadzi w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 33 punktów. Tyle samo "oczek" zgromadził drugi Górnik Zabrze. Podopieczni Mariusza Misiury w tym sezonie ligowym przegrali zaledwie dwa spotkania. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...