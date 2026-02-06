To już oficjalne! Jagiellonia ogłosiła wyczekiwany transfer

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze rozpoczęła rundę wiosenną PKO Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca wygrali na wyjeździe z Widzewem Łódź 3:1. Wciąż jednak wątpliwości kibiców budzi stan kadry Jagiellonii. Drużyna rywalizuje o mistrzostwo Polski i w Lidze Konferencji, a fani "Dumy Podlasia" boją się, czy kadra jest wystarczająco liczebna. W dodatku zimą zespół opuścił utalentowany Oskar Pietuszewski, który trafił do FC Porto. Wiadomo już, kto ma go zastąpić.

Szmyt nowym piłkarzem Jagiellonii. Rekordowy transfer

"Po uruchomieniu klauzuli odstępnego do Żółto-Czerwonych z Zagłębia Lubin dołączył Kajetan Szmyt, który związał się z Klubem kontraktem do końca sezonu 28/29. Umowa zawiera opcję rocznej prolongaty, Szmyt będzie występował z numerem 77" - poinformowała Jagiellonia Białystok w oficjalnym komunikacie.

Wcześniej portal Meczyki.pl poinformował, że kwota transakcji ma wynieść 700 tysięcy euro. W takim przypadku mówimy o rekordowym transferze Jagiellonii.

Szmyt jest wychowankiem Warty Poznań. Kiedy drużyna w 2024 roku spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej, to przeniósł się do Zagłębia Lubin. W tym czasie na jego koncie pojawiło się 39 rozegranych meczów dla "Miedziowych". Szmyt zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty.

Do dwóch razy sztuka. Jagiellonia już wcześniej obserwowała Szmyta

W przeszłości Szmyt występował w reprezentacji Polski do lat 21. Uzbierał 21 występów, strzelając trzy gole. Razem z drużyną wywalczył awans na mistrzostwa Europy 2025.

Działacze Jagiellonii widzą w nim duży potencjał. W przeszłości 23-latek był już obserwowany przez klub z Białegostoku, ale ostatecznie do transferu nie doszło.