Tak źle w Legii nie było. Czy Mioduski pociągnie klub na dno?

- Moja długoterminowa wizja jako właściciela Legii opiera się na dwóch filarach: dominacji sportowej i wszechstronnym rozwoju organizacyjnym - powiedział Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa w wywiadzie dla BeIN Sports. To deklaracja o tyle śmiała, że Legia na mistrzostwo Polski czeka od 2021 r. i w ostatnich dziewięciu latach miała aż trzynastu różnych trenerów. Mioduski stwierdził również, że jego klub "musi natychmiast wrócić na właściwą drogę - tę, która prowadzi nie tylko do Ligi Konferencji, ale docelowo do Ligi Europy i Ligi Mistrzów". Wypowiadał te słowa w momencie, gdy Legia znajdowała się w strefie spadkowej Ekstraklasy.

