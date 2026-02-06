Powrót na stronę główną

Tak źle w Legii nie było. Czy Mioduski pociągnie klub na dno?

Dawid Szymczak
Po co Dariusz Mioduski udzielał wywiadu BeIN Sports? Jak namalowany przez niego obraz Legii Warszawa ma się do rzeczywistości? Jakim jest prezesem? To tylko część pytań, które padną w programie "To jest Sport.pl", którego gośćmi będą byli piłkarze Legii - Jakub Rzeźniczak i Jakub Kosecki.
Żenada i kompromitacja. Co dalej z Legią? 'To jest Sport.pl'
- Moja długoterminowa wizja jako właściciela Legii opiera się na dwóch filarach: dominacji sportowej i wszechstronnym rozwoju organizacyjnym - powiedział Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa w wywiadzie dla BeIN Sports. To deklaracja o tyle śmiała, że Legia na mistrzostwo Polski czeka od 2021 r. i w ostatnich dziewięciu latach miała aż trzynastu różnych trenerów. Mioduski stwierdził również, że jego klub "musi natychmiast wrócić na właściwą drogę - tę, która prowadzi nie tylko do Ligi Konferencji, ale docelowo do Ligi Europy i Ligi Mistrzów". Wypowiadał te słowa w momencie, gdy Legia znajdowała się w strefie spadkowej Ekstraklasy.

O komentarz do tych słów poprosimy Jakuba Rzeźniczaka, który w koszulce Legii zdobył pięć mistrzostw Polski i sześć Pucharów Polski. Drugim gościem w studiu "To jest Sport.pl" będzie Jakub Kosecki, który również zdobywał z Legią trofea. W programie porozmawiamy też o innych zespołach Ekstraklasy – choćby o zawodzie, jaki sprawili swoim kibicom na początku rundy wiosennej zawodnicy Widzewa Łódź, Lecha Poznań, Pogoni Szczecin i Rakowa Częstochowa. Zapraszamy od godz. 13.

