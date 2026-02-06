Oto przyszły mistrz Polski? Króciutko

Jagiellonia zaczęła rundę wiosenną od przekonującej, pewnej wygranej z Widzewem (3:1), najaktywniejszym graczem na polskim rynku transferowym. Białostoczanie tracą do lidera - Wisły Płock - tylko jeden punkt, ale rozegrali mecz mniej niż czołówka tabeli, więc strata niebawem może zostać zniwelowana. Wszystko zależy od tego, czy "Duma Podlasia" utrzyma dyspozycję, którą wypracowała w trakcie przerwy. Końcówka rundy jesiennej to dla Jagiellonii mało udany okres. - Była dla nas średnia, żeby nie powiedzieć słaba, ale uważam, że i tak znajdujemy się w dobrym położeniu, aby osiągnąć sukces – zapowiada Norbert Wojtuszek, podstawowy zawodnik "Jagi", w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

"Jagiellonia jest faworytem do mistrzostwa Polski"

24-letni pomocnik, który trafił do Jagiellonii przed poprzednim sezonem, uważa też, że jego zespół to główny faworyt do zdobycia mistrzostwa Polski. Do tej pory, drużyna z Podlasia zdobyła tytuł raz, w sezonie 2023/24.

- U nas każdy wie, co ma robić. Zespół jest poukładany pod każdym względem. W momencie gdy przychodzi do nas nowy zawodnik, musi dopasować się do tego, jak gramy. A jeżeli klub szuka piłkarzy pasujących do odpowiedniego stylu i koncepcji, jest większa szansa na powodzenie. Po sobie wiem, że wtedy łatwiej jest ci się odnaleźć w drużynie. Jestem przekonany, że przed nami walka o najwyższe cele w tej rundzie - zapewnia Wojtuszek.

Jagiellonia będzie rywalizowała jednocześnie o tytuł w ekstraklasie i awans do 1/8 finału w Lidze Konferencji Europy. Jej rywalem jest Fiorentina. - Jeżeli mierzysz się z jakościowym rywalami, sam stajesz się lepszy. Uważam, że czeka nas kapitalny dwumecz i — mam nadzieję — świetne przeżycia - nie ukrywa pomocnik "Jagi".

Wojtuszek tylko w tym sezonie rozegrał dla "Jagi" 30 meczów - 17 w ekstraklasie, 6 w Lidze Konferencji, 6 w eliminacjach do LKE i 1 w Pucharze Polski.

W Jagiellonii podczas przerwy zimowej doszło do kilku zmian kadrowych, z których najgłośniejszą było odejście do FC Porto Oskara Pietuszewskiego. Odeszło też dwóch innych skrzydłowych (Louka Prip, Alejandro Cantero). W ich miejsce trafił do klubu na tę pozycję - ale już po obozie przygotowawczym w Turcji - Matias Nahuel Leiva. Wcześniej umowy podpisano z lewym obrońcą, 22-letnim Portugalczykiem Guilherme Montoią oraz z 21-letnim reprezentantem Bośni i Hercegowiny, napastnikiem Samedem Bazdarem.

W najbliższej kolejce "Jagę" czeka rywalizacja z Motorem Lublin na własnym stadionie (sobota, godz. 17:30). Drużyna Adriana Siemieńca rozegra też wkrótce zaległy mecz z GKS-em Katowice, który w poprzednim tygodniu znów został przeniesiony na inny termin.