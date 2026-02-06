Legia zleci z Ekstraklasy? Były reprezentant nie ma litości

Legia Warszawa rozpoczęła drugą część sezonu Ekstraklasy od porażki 1:2 z Koroną Kielce po dublecie Mariusza Stępińskiego. W ten sposób Marek Papszun zadebiutował w roli trenera Legii. Aktualnie Legia znajduje się na przedostatnim miejscu z 19 punktami i traci dwa punkty do Arki Gdynia, która jest tuż nad strefą spadkową. Przez długi czas Legia z pewnością będzie drżeć o utrzymanie na poziomie Ekstraklasy - po raz ostatni (i do tej pory jedyny) Legia spadła na drugi poziom rozgrywkowy w 1936 r.

Wprost o sytuacji Legii Warszawa. "Nie ma niespadalnych drużyn"

Radosław Kałużny rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" po wznowieniu rozgrywek Ekstraklasy. Były reprezentant Polski krótko wypowiedział się o sytuacji Legii.

- Blisko dna jest Legia Warszawa, podobnie Pogoń Szczecin, również Widzew Łódź. Komuś może się nie upiec. Niektórym kibicom tych klubów trzeba chyba przypomnieć, że nie ma "niespadalnych". Choćby Wisła Kraków. Ani ja, a założę się, że także pan nie przypuszczał, że Wisła może zlecieć. Spadały takie firmy, jak Polonia Warszawa, Ruch Chorzów, Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, a nawet Lech Poznań - powiedział.

Papszun wskazuje jasny cel dla Legii. "To byłoby infantylne"

Ze słów trenera Papszuna po meczu z Koroną Kielce można jasno wywnioskować, że Legia nie myśli teraz o europejskich pucharach, a o tym, jak się utrzymać w lidze.

- Musimy zacząć punktować, bo jesteśmy na miejscu spadkowym i z tego miejsca musimy się wydostać. Sytuacja jest poważna i nie możemy dzisiaj myśleć o europejskich pucharach, jak jesteśmy w strefie spadkowej. To byłoby infantylne. Dziś trzeba sobie realnie powiedzieć, że jesteśmy na "czerwonym" miejscu i trzeba wszystko zrobić, żeby się wydostać. Każdy mecz to jest walka, za chwilę będzie walka o życie - wytłumaczył Papszun.

Starcie z Arką będzie wyjątkowym spotkaniem z perspektywy Papszuna, ponieważ zmierzy się z Dawidem Szwargą, który przez długi czas był jego współpracownikiem w Rakowie Częstochowa.

- Znam Dawida, pracowaliśmy razem i osiągaliśmy sukcesy, dlatego wiem, jaką filozofię preferuje. Nasze zespoły grają w podobnych systemach i według bardzo zbliżonych zasad. To będzie taka bratobójcza konfrontacja. O wyniku zdecyduje intensywność, jakość piłkarska i liczba popełnionych błędów. Spodziewam się spotkania o dużej intensywności, wysokiej energii i dobrej organizacji przeciwnika - mówił Papszun na przedmeczowej konferencji prasowej.

Spotkanie Arki Gdynia z Legią Warszawa odbędzie się w sobotę o godz. 14:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.