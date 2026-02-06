Podolski traci cierpliwość ws. Górnika. "Będzie miał dosyć"

Lipiec 2021 roku - to wtedy Lukas Podolski dotrzymał obietnicy i dołączył do Górnika Zabrze. Zaczął angażować się nie tylko w grę zespołu, ale przede wszystkim w kwestie pozaboiskowe. Przyciągnął kilku sponsorów i piłkarzy. Na poważnie przejął się też tematem prywatyzacji klubu i do realizacji celu dąży aż do dziś.

"Nie wszystko, co dziś w Zabrzu działa dobrze, pojawiło się wraz z Podolskim. Nie wszystko, co się pojawiło, jest wyłącznie jego zasługą. (...) Proces wyrywania klubu z rąk miasta jest frustrująco długi i wielu, nawet jeśli postanowiłoby wziąć na siebie liczne problemy Górnika, w końcu machnęłoby ręką. Podolski jednak, jeśli już się w Zabrzu pojawił, chce pomóc. A skoro ma się za coś zabrać, to porządnie. Jeśli kiedyś zdoła zrobić z tej polskiej legendy dobrze działający klub na miarę XXI wieku, Podolski będzie dla Zabrza postacią pomnikową" - ocenił Michał Trela ze Sport.pl.

"Lukas będzie miał tego wszystkiego dosyć". Oto prawda o prywatyzacji Górnika

No właśnie, ale czy Podolski doczeka w klubie wspomnianej prywatyzacji? Jeśli ta będzie się nadal przedłużać, to niewykluczone, że mistrz świata z 2014 roku w końcu powie "pas". Tak zasugerował członek zarządu Górnika, Michał Siara. - Oczywiście niepokoi mnie to, że prywatyzacja się tak przedłuża. (...) Nie wyobrażam sobie, że klub nie zostanie sprzedany przed końcem sezonu, bo Lukas będzie miał tego wszystkiego dosyć. A nie wiem, jak miałby wyglądać ten klub bez niego - ocenił wprost działacz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

A jak obecnie na sytuację zapatruje się Podolski? - Bardzo często rozmawiam z Lukasem Podolskim, wiem, jaki jest jego nastrój i jak bardzo go boli, że ciągle nie może ruszyć do przodu z wieloma tematami, bo to nie jest sfinalizowane. Prawda jest taka, że obecnie jest to jedyna droga dla Górnika Zabrze - podkreślał Siara.

"Wiele osób ma środki i pomysły jak rozwijać Górnika, ale..."

Inwestorów, którzy są chętni wspomóc zabrzański klub pieniędzmi, nie brakuje. Tyle tylko, że dopóki kwestia właścicielska nie zostanie rozwiązana, to niewiele są w stanie zrobić. - Bardzo cenię jego [Podolskiego, przyp. red.] cierpliwość i zaangażowanie we wszystkie projekty, jakie robimy. Nawet w tym tygodniu mieliśmy dwa bardzo ciekawe spotkania odnośnie partnerów oraz tego, jak chcemy to rozwijać w przyszłości. I tutaj też słyszę, że wizja inwestowania w klub im się podoba, będziemy mieć porozumienie, ale fajnie, gdybyśmy wiedzieli, na czym stoimy w kwestiach właścicielskich. Wiele osób ma środki i pomysły jak rozwijać Górnika, ale cały czas musimy przetrzymywać ich w blokach startowych - podsumował.

Czy w końcu dojdzie do prywatyzacji Górnika? Trudno stwierdzić. Kibice, jak i sam Podolski mają ogromne nadzieje. Obecnie Zabrzanie muszą skupić się przede wszystkim na grze na boisku. Wciąż mają szanse na podwójną koronę. Awansowali już do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie zmierzą się z Lechem Poznań. Plasują się też na drugiej lokacie w ekstraklasie i mają tyle samo punktów co lider, Wisła Płock. Mają więc realną szansę, by sięgnąć po 15. mistrzostwo Polski w historii klubu.

