Haditaghi atakuje ambasadora USA ws. Czarzastego! "Pan i prezydent pedofil..."

Właściciel polskiego klubu piłkarskiego sugerujący ambasadorowi USA masowe morderstwa, gwałty, oraz otwarcie nazywający prezydenta pedofilem? Rzecz, którą wymyślić mogliby jedynie pisarze najwyższych lotów, stała się naprawdę, a w roli głównej pojawił się Alex Haditaghi.

Całe zamieszanie rozpoczęło się od apelu amerykańskich i izraelskich polityków. 30 stycznia do Kancelarii Sejmu dotarł list skierowany do marszałka Włodzimierza Czarzastego z prośbą o poparcie starań Donalda Trumpa o pokojowego Nobla. Czarzasty odmówił wsparcia. "Nie poprę wniosku o pokojowego Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje" - stwierdził w poniedziałek.

Ambasador zrywa kontakty z marszałkiem, Haditaghi reaguje

Wywołało to wściekłość u ambasadora USA w Polsce, Toma Rose'a. Zerwał on jakiekolwiek kontakty z Czarzastym. "Jego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem Prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem. Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku wobec Donalda Trumpa, który uczynił tak wiele dla Polski i narodu polskiego" - napisał na Twitterze.

Jeden z użytkowników odpisał - "Fantastycznie! Będzie jeszcze lepiej, jeżeli przestaniecie się wtrącać w polską politykę i nasze wewnętrzne sprawy", co sprowokowało Rose'a do odpowiedzi. "Ktokolwiek, kto obraża i poniża mojego prezydenta, ingeruje w moją politykę! Nie tolerujesz bycia obrażanym i my też tego nie będziemy tolerować".

Alex Haditaghi bez hamulców

Na taką sugestię oburzył się właściciel Pogoni Szczecin, Alex Haditaghi. Kanadyjczyk, urodzony w Iranie, znany jest ze swojego ostrego języka i ani myślał się powstrzymywać w odpowiedzi do ambasadora Rose'a. "Ambasadorze, jako Kanadyjczyk z amerykańską Zieloną Kartą, a także jako ktoś, kto żyje i pracuje w Polsce, powiem tylko jedno. Pan i pański pedofilski, zły prezydent możecie sp******ać!" - tak rozpoczął się Twitterowy post.

"Pan i pański rząd wspieracie ludobójstwo. Wasi elitarni, skorumpowani politycy zabili setki tysięcy niewinnych dzieci i kobiet w Gazie i Palestynie, zgwałcili i zabili swoje własne dziewczynki oraz chłopców, dostali łapówki od Izraela i innych krajów... a teraz chcecie nauczać świat o wartościach i moralności? Zamknijcie się!" - Haditaghi nawiązał nie tylko do wojny izraelsko-palestyńskiej, ale również do niedawno opublikowanych akt w sprawie Jeffreya Epsteina.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Alex Haditaghi tak ostro krytykuje Donalda Trumpa. "Każdy kraj mający poczucie godności i moralności, powinien zbojkotować Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2026 roku, organizowane przez państwo, które bombarduje, zabija, porywa ludzi i ma prezydenta, który gwałcił małe dzieci i kobiety" - napisał na początku stycznia.