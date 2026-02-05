Legia chwyta się wszystkiego! Media: Tego piłkarza chce Papszun

Legia Warszawa wciąż musi wygrzebać się z kryzysu. Póki co, przybycie Marka Papszuna na niewiele się zdało, bo w pierwszym meczu po przerwie zimowej drużyna przegrała z Koroną Kielce 1:2. W tym spotkaniu Mileta Rajović zmarnował rzut karny, co tylko potwierdza, że Wojskowi potrzebują wzmocnień linii ataku.

Legia Warszawa szuka wzmocnień

O tym samym dyskutowało się w przestrzeni medialnej. Niedawno Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej" zdradził, że Legia szuka bramkarza i napastnika. Tę pierwszą pozycję już zabezpieczyli, sprowadzając Otto Hindricha z CFR Cluj.

Jeśli chodzi o napastników, to ostatnio pojawił się komunikat nt. sytuacji Jean-Pierre'a Nsame, który leczył groźną kontuzję. "Dzięki kompleksowemu leczeniu, indywidualnie dobranej rehabilitacji i ogromnej determinacji zawodnika, powrót do sprawności zajął zaledwie 5 miesięcy - to znakomity wynik, biorąc pod uwagę, że standardowo taki proces trwa 7-8 miesięcy. Gratulujemy Jean-Pierre'owi wytrwałości i życzymy powodzeniu na boisku. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej drogi" - informował oficjalny profil Mirai Clinic. Wydaje się, iż mimo powrotu Kameruńczyka, Wojskowi wciąż będą szukali kolejnego atakującego.

Media: Legia interesuje się zawodnikiem grającym w Szwecji

To nie wszystko. Legia Warszawa chce obsadzić także inne pozycje. Według najnowszych ustaleń serwisu meczyki.pl "Legia interesuje się Thomasem Santosem. Duńczyk jest obecnie zawodnikiem IFK Goeteborg" - czytamy.

27-latek trafił do Goeteborga w lipcu 2023 roku. Może grać na prawym skrzydle albo na prawym wahadle. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na milion euro, ale jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, więc zapewne byłby tańszy.

Legia Warszawa plasuje się na 17. miejscu w lidze. W 19. kolejkach zespół zgromadził zaledwie 19 oczek - tyle co ostatni Bruk-Bet Termalica Nieciecza i w sumie zawodnicy Legii strzelili 20 goli - tyle samo co Piast Gliwice. Gorsza pod tym względem jest jedynie 14. Arka Gdynia.