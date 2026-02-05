Legia chwyta się wszystkiego! Media: Tego piłkarza chce Papszun

Legia Warszawa wciąż musi wygrzebać się z kryzysu. Póki co, przybycie Marka Papszuna na niewiele się zdało, bo w pierwszym meczu po przerwie zimowej drużyna przegrała z Koroną Kielce 1:2. W tym spotkaniu Mileta Rajović zmarnował rzut karny, co tylko potwierdza, że Wojskowi potrzebują wzmocnień linii ataku.
O tym samym dyskutowało się w przestrzeni medialnej. Niedawno Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej" zdradził, że Legia szuka bramkarza i napastnika. Tę pierwszą pozycję już zabezpieczyli, sprowadzając Otto Hindricha z CFR Cluj.
Jeśli chodzi o napastników, to ostatnio pojawił się komunikat nt. sytuacji Jean-Pierre'a Nsame, który leczył groźną kontuzję. "Dzięki kompleksowemu leczeniu, indywidualnie dobranej rehabilitacji i ogromnej determinacji zawodnika, powrót do sprawności zajął zaledwie 5 miesięcy - to znakomity wynik, biorąc pod uwagę, że standardowo taki proces trwa 7-8 miesięcy. Gratulujemy Jean-Pierre'owi wytrwałości i życzymy powodzeniu na boisku. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej drogi" - informował oficjalny profil Mirai Clinic. Wydaje się, iż mimo powrotu Kameruńczyka, Wojskowi wciąż będą szukali kolejnego atakującego.
To nie wszystko. Legia Warszawa chce obsadzić także inne pozycje. Według najnowszych ustaleń serwisu meczyki.pl "Legia interesuje się Thomasem Santosem. Duńczyk jest obecnie zawodnikiem IFK Goeteborg" - czytamy.
27-latek trafił do Goeteborga w lipcu 2023 roku. Może grać na prawym skrzydle albo na prawym wahadle. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na milion euro, ale jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, więc zapewne byłby tańszy.
Legia Warszawa plasuje się na 17. miejscu w lidze. W 19. kolejkach zespół zgromadził zaledwie 19 oczek - tyle co ostatni Bruk-Bet Termalica Nieciecza i w sumie zawodnicy Legii strzelili 20 goli - tyle samo co Piast Gliwice. Gorsza pod tym względem jest jedynie 14. Arka Gdynia.