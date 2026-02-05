Leśnodorski nie ma wątpliwości ws. Legii. "Zero procent"

Marek Papszun i Legia Warszawa zaczęli drugą część sezonu Ekstraklasy od falstartu. Stołeczny klub przegrał 1:2 z Koroną Kielce i znajduje się na przedostatnim miejscu w lidze. - Musimy zacząć punktować, bo jesteśmy na miejscu spadkowym i z tego miejsca musimy się wydostać. Sytuacja jest poważna i nie możemy dzisiaj myśleć o europejskich pucharach, jak jesteśmy w strefie spadkowej. To byłoby infantylne. Dziś trzeba sobie realnie powiedzieć, że jesteśmy na "czerwonym" miejscu i trzeba wszystko zrobić, żeby się wydostać - mówił Papszun na konferencji prasowej po meczu z Koroną.

Leśnodorski wypalił wprost o Legii. "Zero procent szans na spadek"

Bogusław Leśnodorski odniósł się do sytuacji Legii w cyklu "Gabinet Prezesa" na kanale YouTubowym Weszło. Były właściciel Legii uważa, że jest "zero procent szans" na spadek tego klubu z Ekstraklasy.

- Jestem przekonany, że Legia nie spadnie i uważam, że jest na to zero procent szans. Nie ma możliwości, żeby to widmo spadku w ostatnich kolejkach było realne. Jeśli będzie, to nie wiem co się zdarzy, ale na dzisiaj jakbym miał obstawiać, to nie ma na to najmniejszej możliwości - powiedział.

- Jedyne słowo, które mi nachodzi na usta to kompromitacja na wszelkich poziomach. Bardzo szanuje Papszuna jako trenera i wierzę, że w dłuższym okresie czasu może sprawić, że drużyna będzie stabilna i grała na tyle dobrze, że miejsce w europejskich pucharach będzie oczywistością, ale mam wątpliwości, czy Legia, będąca w takiej sytuacji może przez najbliższe lata myśleć o mistrzostwie Polski - dodaje Leśnodorski.

Były właściciel Legii reagował też na wynik meczu z Koroną. - W grze Legii nie zmieniło się praktycznie nic. Wynik meczu z Koroną dla Legii był kompromitujący. Styl i wszystko pozostałe potwierdziło to wszystko, co działo się w ostatnich kilkunastu meczach. Można mówić o przypadkach, pechach, trenerach i wszystkim innym, ale to jest sytuacja, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Wymaga bardzo dużo "pracy", by do niej doprowadzić - wytłumaczył.

Legia może opuścić strefę spadkową, jeżeli w najbliższym meczu pokona Arkę Gdynia. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 14:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.