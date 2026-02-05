Wreszcie dobre wieści dla Legii. Papszun mówi wprost

Legia Warszawa rozpoczęła rundę wiosenną od wpadki na własnym terenie z Koroną Kielce (1:2). Choć może to nie jest najlepsze słowo, bo stołeczna ekipa regularnie od 28 września 2025 traci punkty. To wtedy ostatni raz cieszyła się z ligowego zwycięstwa. Zespołu nie odmienił nawet najgłośniejszy trenerski transfer ostatnich lat. Marek Papszun przeniósł się do stolicy z Rakowa Częstochowa, ale na miejscu zastały go kolejne problemy. To nie tylko brak transferów i sytuacja w tabeli, ale także kontuzje.
Do meczu z Koroną gospodarze podeszli bez Pawła Wszołka i Steve'a Kapuadiego. Do środy obaj trenowali indywidualnie i istniała obawa, że opuszczą kolejny pojedynek. Trener Marek Papszun w czwartek przed wyjazdem do Gdyni spotkał się z dziennikarzami i poinformował, że obaj będą jednak do dyspozycji na sobotnie starcie z Arką Gdynia.
- Paweł Wszołek trenuje wraz z zespołem, podobnie jest ze Stevem Kapuadim - zdradził opiekun legionistów (cytat za sport.tvp.pl).
To nie wszystko, bo wiele wskazuje na to, że szkoleniowiec wkrótce przestanie polegać na wyszydzanym przez kibiców Milecie Rajowiciu. - Jean-Pierre Nsame także jest do dyspozycji i będziemy go brali pod uwagę przy ustalaniu kadry - ujawnił.- Wspomniany Duńczyk nie jest obwiniany, ale mówiąc kolokwialnie, ma serwis i będziemy wymagali, by wykorzystywał sytuacje. To w końcu element tej gry. Są w kadrze inni napastnicy, wraca Nsame, a Rajović musi czuć rywalizację i wymagania - podkreślił.
Powtórzył, że nic nie wie na temat ewentualnych wzmocnień na pozycji napastnika. Powrót kontuzjowanego do niedawna Kameruńczyka to wszystko, na co może liczyć.
Poprzednia kolejka odbyła się przy ujemnych temperaturach sięgających nawet 20 stopni. - Augustyniakowi zamarzał aparat na zębach - mówił w czwartek Papszun. W najbliższy weekend ma być cieplej. Ale czy to będzie oznaczało lepszy występ Legii?
Arka też ma o co grać. Przy porażce Legia wyprzedzi ten zespół i wepchnie do strefy spadkowej. Dla podopiecznych Dawida Szwargi to będzie pierwszy mecz w tym roku o punkty. Sobotnie spotkanie z Radomiakiem zostało odwołane z powodu awarii prądu na stadionie w Radomiu.