Trzęsienie ziemi w Legii! 3,5 roku i koniec

Marek Śledź pracował w Akademii Legii Warszawa od lipca 2022 roku. Wcześniej zajmował się grupami młodzieżowymi w Lechu Poznań i Rakowie Częstochowa. W Częstochowie głośno było o jego nie najlepszych relacjach z ówczesnym trenerem Markiem Papszunem. Panowie byli w konflikcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Marek Śledź odchodzi z Legii Warszawa

Teraz okazuje się, że nie będzie już dalszej współpracy na linii Papszun - Śledz. "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że Śledz odchodzi z warszawskiego klubu.

"Gdy Papszun dołączył do Legii w przerwie zimowej, Śledź publicznie opowiadał, że odejdzie z klubu. Jak poinformował blog "Kibicowski Punkt Widzenia", wydawało się, że Śledź dociągnie do końca roku, ale jednak okazuje się, że odejdzie "już". Jak udało się nam potwierdzić, poinformował on już swoich najbliższych współpracowników, że zostaje w klubie jedynie do końca lutego" - czytamy.

Papszun zarzucał Śledziowi, że nie jest w stanie dostarczyć mu piłkarza do pierwszej drużyny, a nawet do treningu.

- Śledź był dyrektorem akademii Rakowa Częstochowa przez pięć lat. Papszun zarzucał mu, że nie jest w stanie dostarczyć zawodnika nie tylko do pierwszej drużyny, ale nawet do treningu. Konflikt narastał, interweniował sam właściciel klubu, Michał Świerczewski, który wprost poprosił Papszuna, by nie komentował pracy Śledzia. Stronnicy Śledzia zarzucali Papszunowi, że nie bierze zawodników z akademii po złości. Czas jednak zweryfikował dyrektora negatywnie. Nawet po jego odejściu jego wychowankowie nie dają sobie rady w dużej piłce - mówił pod koniec ubiegłego roku Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego Onet".

Najlepsze efekty swojej pracy Marek Śledź prezentował w Lechu Poznań.

"Za jego kadencji w roli dyrektora akademii tego klubu, Kolejorz wypromował m.in. Jana Bednarka, Jakuba Modera czy Karola Linettego. Śledź pracował również w Radomiaku Radom oraz Miedzi Legnica, a zanim trafił do Legii, przez pięć lat pełnił funkcję dyrektora akademii Rakowa Częstochowa" - pisał o nim Mateusz Gaweł ze Sport.pl.

Być może Śledź wkrótce będzie pracował w pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

"Sam Śledź z kolei ma być kandydatem na prezesa Pogoni Grodzisk Mazowiecki, z naszych informacji wynika, że on sam mocno o to zabiega. "Problem" polega na tym, że obecny prezes, Jakub Dębiec, jest bardzo dobrze odbierany w lokalnym środowisku jako człowiek, który uporządkował wiele spraw sportowych i finansowych" - dodaje "Przegląd Sportowy Onet".

Zobacz także: Stan wyjątkowy w Barcelonie. Lewandowski i Szczęsny w niebezpieczeństwie

Legia Warszawa jest w gigantycznym kryzysie i zajmuje przedostatnie miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Do bezpiecznej strefy traci dwa punkty. W sobotę, 7 lutego zespół Papszuna zagra na wyjeździe z Arką Gdynia.

Początek meczu o godz. 14.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.