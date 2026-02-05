To już oficjalne. Kibice nie wejdą na "Świętą Wojnę" w Ekstraklasie

Piłkarze i kibice Korony Kielce mogą być w świetnych nastrojach po tym, jak ich zespół wszedł w rok 2026 na boiskach Ekstraklasy. Podopieczni Jacka Zielińskiego pokonali w wyjazdowym meczu 19. kolejki Legię Warszawa 2:1, a obie bramki dla Kielczan zdobył nowy napastnik Mariusz Stępiński.

Radomiak z kolei jeszcze nie rozpoczął gry w nowym roku kalendarzowym. Ekipa prowadzona przez Goncalo Feio miała mierzyć się na własnym boisku z Arką Gdynia, ale zawiodło oświetlenie, w efekcie czego spotkanie zostało przełożone.

Kibice Korony nie wejdą na "Świętą Wojnę". Oto powód

Obie te drużyny niebawem zmierzą się w ramach "Świętej Wojny", bo tak określa się starcia pomiędzy Radomiakiem a Koroną. Mecz odbędzie się w 21. kolejce Ekstraklasy, a jego początek zaplanowano na 13 lutego o godz. 18:00. Złe wieści jednak napłynęły do fanów "Złocisto-Krwistych", którzy nie wejdą na stadion przy ul. Struga 63. W środę 4 lutego o decyzji Komisji Ligi poinformował oficjalny profil Radomiaka w mediach społecznościowych.

"Informujemy, że Komisja Ligi, po dokonaniu interpretacji sposobu wykonania kary nałożonej w dniu 15 marca 2023 roku na zorganizowaną grupę kibiców Korony Kielce, poinformowała nasz Klub o konieczności jej wykonania podczas najbliższego meczu z udziałem otwartego sektora kibiców gości" - czytamy. Dlaczego kara dla kieleckich fanów została odłożona o niemal trzy lata?

"Komisja Ligi wskazała, że podczas wcześniejszego meczu pomiędzy Radomiakiem Radom, a Koroną Kielce kara ta nie mogła zostać wykonana z uwagi na niedostępność sektora kibiców gości, wynikającą z prowadzonych prac budowlanych na stadionie" - wyjaśnia wpis klubu z Radomia.

"Jednocześnie informujemy, że Radomiak S.A. był w pełni przygotowany organizacyjnie do przyjęcia kibiców drużyny gości, jednak obowiązująca interpretacja Komisji Ligi uniemożliwia ich udział w tym spotkaniu" - dodają "Zieloni".

Poprzednie starcie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Korony 3:0. 8 sierpnia ubiegłego roku gole dla Kielczan strzelali Dawid Błanik oraz Konstantinos Sotiriou. Teraz ze względu na brak wsparcia kibiców, tak łatwo "Złocisto-Krwistym" o zwycięstwo może nie być.

Obie drużyny w najbliższy weekend zagrają spotkania 20. kolejki Ekstraklasy. Korona w piątek 6 lutego o godz. 18:00 podejmie Zagłębie Lubin, a Radomiak w niedzielę 8 lutego o godz. 14:45 zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

