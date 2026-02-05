Jagiellonia ma następcę Pietuszewskiego! Padnie klubowy rekord

Jagiellonia Białystok w trakcie tegorocznego zimowego okienka transferowego sprzedała swoją gwiazdę - Oskara Pietuszewskiego. 17-letni piłkarz podpisał umowę z FC Porto, w którym grają też dwaj inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Kajetan Szmyt ma zostać piłkarzem Jagiellonii Białystok

Działacze z Białegostoku zmuszeni byli szukać zastępcy Pietuszewskiego. Według informacji FootballScout nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok zostanie 23-letni Kajetan Szmyt, występujący w Zagłębiu Lubin. To 21-krotny reprezentant Polski U-21 (trzy gole i asysta).

"Kajetan Szmyt zostanie nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Pobije tym samym rekord transferowy klubu" - pisze FootballScout w serwisie X.

Dotychczasowe rekordowe pieniądze klubu z Białegostoku wydane na jednego piłkarza to 600 tysięcy euro. Tyle mistrz Polski z 2024 roku zapłacił za serbskiego napastnika Ognjena Mudrinskiego oraz rumuńskiego pomocnika Bogdana Tiru.

Filip Trokielewicz z Piłki Nożnej poinformował, że w umowie Szmyta jest klauzula odstępnego w wysokości około 800 tysięcy euro.

"Wydaje mi się też, że zmiana otoczenia może być dla Kajetana Szmyta bodźcem, którego potrzebuje, ponieważ jego rozwój w Lubinie w ostatnim czasie mocno wyhamował. Zresztą już latem ubiegłego roku myślał on o spróbowaniu swoich sił gdzie indziej. Inna sprawa, że z pewnością bardziej pasuje on do systemu Jagiellonii niż do tego, co próbują grać Lubinianie. Będziemy się przyglądać" - dodał Trokielewicz w serwisie X.

Kajetan Szmyt w sezonie 2025/2026 zagrał w tym sezonie w 19 spotkaniach Zagłębia Lubin, zdobył tylko jedną bramkę i miał trzy asysty.

Szmyt nie znalazł się w składzie na pierwszy ligowy mecz w tym roku - przegrany u siebie przez Zagłębie 0:2 z GKS-em Katowice. Być może właśnie dlatego, że wkrótce opuści klub.

Zobacz także: Cristiano Ronaldo wyśmiany przez kibiców. Już mają tego dość

Zagłębie Lubin z 28 punktami w 19 spotkaniach jest na szóstej pozycji w tabeli. Jagiellonia Białystok ma cztery punkty więcej (mecz mniej) i zajmuje czwarte miejsce.

W następnej kolejce PKO BP Ekstraklasy lubinianie zagrają na wyjeździe z Koroną Kielce (piątek, 6 lutego o godz. 18), a białostocczanie zmierzą się u siebie z Motorem Lublin (7 lutego, godz. 17.30).