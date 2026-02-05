Alarm w klubie Ekstraklasy. Chodzi o stadion

Korona Kielce od początku sezonu aż do pierwszej kolejki rundy wiosennej utrzymała się w pobliżu czołówki tabeli ekstraklasy, choć przed rozpoczęciem rywalizacji można było uznać ją za jedną z drużyn, która zajmie się walką o utrzymanie. Praca Jacka Zielińskiego, zawodników i władz klubu pozwoliła jednak na grę o wyższe cele. Aspiracje i możliwości klubu potwierdziły też transfery "Scyzoryków", choćby sprowadzenie Mariusza Stępińskiego czy Simona Gustafsona, solidnego pomocnika grającego wcześniej w lidze szwedzkiej i byłego reprezentanta tego kraju.

Korona Kielce może powalczyć o europejskie puchary? Media: w tym będzie problem

Korona, która przed sezonem została przejęta przez Łukasza Maciejczyka, chce teraz do wyniku sportowego dołożyć wysokiej jakości infrastrukturę - boiska treningowe czy wyremontowany stadion. Pojawia się tu jednak problem na linii klub – miasto.

"Kłopotem jest wciąż niepodpisana umowa o promocji poprzez sport (na kwotę ok. trzech milionów złotych), a także kwestie infrastrukturalne. Problem polega na tym, że wciąż nie podpisano umowy na promocję poprzez sport na ten rok. Dlaczego? W klubie są przekonani, że ustalenia dotyczyły kwoty netto, z kolei w mieście – że chodzi o stawkę, od której trzeba jeszcze odprowadzić podatek. Co istotne, po odjęciu kosztów, jakie Korona ponosi za wynajmowanie miejskich obiektów (m.in. stadionu), z potencjalnej transzy od miasta na klubowym koncie ma pozostawać około 200 tysięcy złotych" - informuje portal emkielce.pl

Klub chce też negocjować z miastem kwestie dotyczące nowych boisk, akademii i stadionu. "Tak naprawdę to jest główny powód niepodpisania umowy. Nie chcielibyśmy, żeby spowodowało to, że miasto uzna rozmowy za zakończone. Chcemy patrzeć na to bardziej długofalowo" - mówi portalowi emkielce.pl osoba z otoczenia Korony.

Jak czytamy na emkielce.pl, na stadionie pilnie potrzebne są prace: w wielu miejscach przecieka dach, sala VIP nie spełnia standardów, a murawa i system jej podgrzewania również wymagają modernizacji. To wszystko byłoby dużym problemem, gdyby Korona wywalczyła awans do eliminacji do europejskich pucharów.

"Problemem jest to, że miasto nie bardzo chce partycypować w kosztach remontu swojego obiektu, a klub… nie bardzo może, bo nie jest on jego własnością. Sprawa Korony Kielce, a konkretnie jej współpracy z miastem, wróci także na sesję Rady Miasta. Ta odbędzie się 12 lutego i z pewnością temat klubu będzie jednym z bardziej emocjonujących" - dodaje kielecki portal.

Obecnie, Korona Kielce jest 7. drużyną ekstraklasy. Do 4. miejsca, które trzeba zająć, by zagrać w eliminacjach do europejskich pucharów, "Scyzoryki" tracą 3 punkty. W tym sezonie pierwsza i druga drużyna ekstraklasy zagra w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, a trzecia i czwarta - w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.