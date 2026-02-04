Historyczny wyczyn Legii w Lidze Mistrzów! Gigant na kolanach

Legia U19 mierzyła się z reprezentacją słynnej holenderskiej akademii w play-offach o awans do 1/8 finału młodzieżowej Ligi Mistrzów. Bramki zdobyła tuż przed przerwą - w 43. minucie do siatki trafił Cyprian Pchełka - i tuż po niej – w 53. minucie gola strzelił 17-letni Maciej Ruszkiewicz. Ajax Amsterdam odpowiedział trafieniem w 73. minucie, ale tuż po tym zawodnik drużyny z Amsterdamu, Marvin Muzungu, został wyrzucony z boiska. Holender sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Przemysława Mizerę.

REKLAMA

Zobacz wideo To uratuje Legię Warszawa? Kałucki: Nie liczę na cuda Marka Papszuna

Legia Warszawa w 1/8 finału młodzieżowej Ligi Mistrzów

Legia utrzymała wynik do końca i wyeliminowała Ajax z play-offów. To historyczny wyczyn - w dotychczasowej historii polskich startów w UEFA Youth League żaden polski zespół nie dotarł do etapu 1/16 finału.

"Legioniści znajdują się w doborowym towarzystwie – w 1/16 finału spotykają się drużyny ze ścieżki mistrzowskiej oraz z fazy ligowej, w której uczestniczą kluby rywalizujące w seniorskiej UEFA Champions League. Oprócz Legii i Ajaxu, na tym etapie grają m.in. FC Barcelona, Real Madryt, Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester City, Paris Saint Germain, Inter Mediolan czy Borussia Dortmund" - czytamy na stronie Legii.

Legioniści w rundzie jesiennej pokonali ACF Fiorentinę (wygrana 4:1, porażka 2:3), PAOK Saloniki, a teraz także i Ajax Amsterdam.

Mecze 1/8 finału młodzieżowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 24 i 25 lutego.