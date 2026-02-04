Oto skutki kompromitacji Lecha. Prawie najgorsi w Europie

Lech Poznań broni tytułu mistrzowskiego, wciąż jest w grze o Puchar Polski, a na dodatek zagra w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Trudno jednak powiedzieć, by w stolicy Wielkopolski panowały obecnie dobre nastroje. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena zaliczył falstart ligowego grania w 2026 roku i nie zaliczy dwóch ostatnich meczów do udanych.

Lech upokorzony. Oto skutki

Co więcej - jak wyliczył Cezary Kawecki z Kanału Sportowego - Lech Poznań to drugi najgorszy mistrz kraju w Europie. Poznaniacy punktują ze średnią 1,37 pkt/mecz. Pod tym względem gorszy jest tylko obrońca tytułu z Czarnogóry.

Porażki z Lechią Gdańsk na własnym stadionie (1:3) i na wyjeździe z Piastem Gliwice (0:1) nie przynoszą Lechowi chluby, a tylko oddalają od celu, jakim bez wątpienia jest obrona mistrzostwa Polski. Lech odrobił już zaległości i jest po 19 rozegranych meczach. Tyle samo spotkań, za wyjątkiem Jagiellonii, mają wszystkie drużyny znajdujące się w tabeli przed Poznaniakami.

Do pierwszej Wisły Płock i drugiego Górnika Zabrze Lech traci już siedem punktów. W weekend stanie przed trudnym wyzwaniem. Już 7 lutego zagra na wyjeździe z Górnikiem, który na początku 2026 roku wygrał z Piastem Gliwice (2:1). Zabrzanie zresztą w poprzednim, mistrzowskim dla Lecha sezonie wygrali z nim u siebie 2:1 - i to pomimo tego, że pół godziny musieli grać w osłabieniu.

Jak będzie tym razem? Mecz Górnika z Lechem zostanie rozegrany w sobotę 7 lutego o 20:30. Tego samego dnia w Ekstraklasie zaplanowano dwa inne ciekawe mecze. W starciu drużyn walczących obecnie o utrzymanie Arka zagra z Legią (14:45), zaś o 17:30 zagrają dwa zespoły, które 2026 rok rozpoczęły od wygranych: Jagiellonia i Motor.