Weto Papszuna dało efekt. Legia postawiła zaporowe warunki

Marek Papszun swoją kadencję przy Łazienkowskiej zaczął od wielkiego sprzątania. Zaczęło się od znaczących zmian w sztabie szkoleniowym, ale ważne też były przemeblowania w kadrze. Na wylocie znalazło się wielu zawodników, którzy nie spełniali wymagań 51-latka.

Jednak potwierdzone odejścia są tylko dwa - Marco Burch rozwiązał kontrakt i trafił do Servette Genewa, a wypożyczenie Noaha Weisshaupta zostało skrócone. Blisko było, by z Legii odszedł też Steve Kapuadi. Tu raczej nie można mówić o tym, że Kongijczyk jest za słaby na stołeczną drużynę.

Marek Papszun z decyzją ws. Kapuadiego

Zainteresowane ściągnięciem obrońcy były kluby z Serie A. W grze było Torino, ale działacze tego klubu zrezygnowali ze względu na wysokie wymagania finansowe Legii - ta oczekiwała aż 5 milionów euro. Najbardziej zaawansowane negocjacje prowadziło jednak Cremonese. Sprawa była bardzo bliska finalizacji. Kapuadi nawet poleciał do Włoch na ostatnią turę negocjacji, o czym informował Alfredo Pedulla.

Transakcja jednak nie doszła do skutku. Jak poinformowało Weszło, Marek Papszun zablokował wszystkie transfery wychodzące ważnych zawodników. Mowa tu nie tylko o Kapuadim, ale również o Juergenie Elitimie. Kolumbijczyk jest łakomym kąskiem na rynku, a dla Legii to ostatnia okazja na zarobek - kontrakt 26-latka wygasa w czerwcu.

Taka reakcja na weto Papszuna

Oba kluby, które do końca walczyły o Steve'a Kapuadiego, w ostatnich godzinach włoskiego okienka transferowego ściągnęły obrońców. Do Turynu trafił Enzo Ebosse. Kameruńczyk znany jest fanom polskiej piłki - rok temu trafił na wypożyczenie do Jagiellonii Białystok. Cremonese z kolei wykosztowało się na Sebastiano Luperto. Cagliari na transferze 29-latka zarobiło 4,6 miliona euro.

Następny mecz Legia zagra z Arką w Gdyni. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę, 7 lutego. Stawka jest wysoka, gdyż gospodarze wyprzedzają Wojskowych o punkt i zajmują ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli.