Szaleństwo. Media: Tyle Widzew miał zaoferować za Nicolę Zalewskiego

Ruchy transferowe Widzewa robią wielkie wrażenie już nie tylko w skali polskiej ligi, ale także całej Europy. Wygląda jednak na to, że łódzki zespół się dopiero rozkręca. Według informacji portalu Weszło Widzewiaków stać na pojedyncze transfery nawet za 5-6 milionów euro. Kandydatem do wzmocnienia szatni utytułowanego klubu miał być... Nicola Zalewski.
Przemysław Wiśniewski, Bartłomiej Drągowski, Osman Bukari czy Luke Lerager, m.in. takie nazwiska wzmocniły Widzew w zimowym okienku transferowym. RTS na nowych zawodników miał wydać około 14 milionów euro, co jest imponującym wynikiem w skali całej Europy. Na tym jednak ruchy łódzkiej drużyny się nie kończą. Według informacji portalu Weszło klub może znacząco pobić własny rekord Ekstraklasy. 

Co za informacja! Widzew chciał Nicolę Zalewskiego

Według informacji portalu Weszło Widzewiacy są aktualnie zainteresowani sprowadzeniem lewoskrzydłowego i mają być gotowi zapłacić za niego nawet 5-6 milionów euro. Kwota to jedno, ale jeszcze większe wrażenie robi zawodnik, którym miał się interesować łódzki klub. Mowa o jednym z najważniejszych reprezentantów Polski, Nicoli Zalewskim. 

Widzew miał nawet pytać o zawodnika, co portalowi Weszło potwierdzały kolejne osoby ze środowiska. Ruch wydaje się jednak mało realny, Zalewski od momentu przejęcia Atalanty przez trenera Palladino rozgrywa znakomity sezon. Zespół z Bergamo punktuje na tyle dobrze, że może włączyć się do walki o europejskie puchary, w związku z czym trudno przypuszczać, że lewoskrzydłowy byłby zainteresowany przejściem do polskiej ligi

Robert Dobrzycki chce celować w reprezentantów Polski 

Sprowadzanie do klubu najlepszych polskich piłkarzy ma być wizją na klub Roberta Dobrzyckiego. Trzeba powiedzieć, że zimowe okienko transferowe jest tego potwierdzeniem, klub sprowadził Drągowskiego i Wiśniewski. W przypadku środkowego obrońcy mówimy o podstawowym zawodniku w talii trenera Urbana. 

Mocarstwowe plany Widzewa zostały sprowadzone na ziemię w Ekstraklasie. Łódzki zespół przegrał w pierwszej wiosennej kolejce 1:3 z Jagiellonią Białystok, póki co, bardziej niż marszem w górę tabeli, Widzewiacy muszą się martwić pozostaniem w Ekstraklasie, znajdują się bowiem w strefie spadkowej. Teraz podopiecznych trenera Jovicevicia czeka wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice, odbędzie się w niedzielę, 8 lutego, o godzinie 17:30. 

