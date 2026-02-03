Absolutny rekord! Anglicy chcą rozbić bank dla supersnajpera Ekstraklasy

Lechia Gdańsk zaczynała bieżący sezon z -5 punktami, mimo to, zespół z Trójmiasta prezentuje się na tyle dobrze, że kara nie powinna być przeszkodą w walce o utrzymanie. Co więcej, Lechiści coraz odważniej spoglądają w górną część tabeli, spora w tym zasługa Tomasa Bobcka, który po 19 kolejkach ma już na koncie 14 trafień.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak piłkarze radzą sobie z hejtem? Łukasik: Najgorsze to, gdy przypną nam łatkę

Anglicy zainteresowani Bobckiem

Według informacji portalu Weszlo Tomas Bobcek wzbudza coraz większe zainteresowanie klubów angielskich, kilka zespołów z Wysp miało sondować sprowadzenie Słowaka. Mowa o drużynach z dołu tabeli Premier League i przede wszystkim z Championship.

Transfer Bobcka mógłby okazać się rekordem ligi

Lechia Gdańsk jest gotowa na sprzedaż swojej gwiazdy jedynie w przypadku naprawdę atrakcyjnej oferty. Zainteresowane kluby za Słowaka musiałyby wyłożyć rekordowe w skali Ekstraklasy pieniądze, czyli około 12 milionów euro. Drużyna z Trójmiasta bierze pod uwagę również pozostanie snajpera w klubie, aktualnie trwają rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu. Takie działanie może też służyć podbiciu ceny.

Zobacz też: Kat Legii wysłał jasny sygnał Urbanowi. Tak powiedział o powrocie do kadry

Bobcek ma o trzy trafienia więcej od drugiego w klasyfikacji strzelców Karola Czubaka. Słowak wyróżnia się nie tylko bramkami, ale również cechami motorycznymi, to najlepszy napastnik w całej Ekstraklasie pod względem liczby sprintów oraz intensywności biegania. Do tego to według danych Hudl StatsBomb to najlepszy ligowy snajper, jeśli chodzi o liczbę kontaktów z piłką w polu karnym oraz najczęściej oddający uderzenia zawodnik Ekstraklasy.

Tomas Bobcek będzie mógł poprawić dorobek strzelecki już w najbliższy piątek. Lechia zagra o godzinie 20:30 na własnym stadionie z Cracovią. Zespół z Gdańska nie przegrał czterech meczów z rzędu.