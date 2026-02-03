Media: Jagiellonia jest zainteresowana gwiazdą Widzewa

Jagiellonia Białystok i Widzew Łódź podchodziły do drugiej części sezonu Ekstraklasy w odmiennych nastrojach. Jagiellonia sprzedała Oskara Pietuszewskiego za 10 mln euro, ale nie znalazła jeszcze jego następcy, co wywołuje niezadowolenie wśród kibiców. Widzew z kolei wydał ogromne pieniądze i bił kolejne rekordy w Ekstraklasie. W sobotnie popołudnie Jagiellonia wygrała 3:1 z Widzewem po golach Bartosza Mazurka, Afimico Pululu i Norberta Wojtuszka.

Z Widzewa do Jagiellonii? "Obserwuje, jak rozwinie się jego sytuacja"

Paweł Gołaszewski ujawnił w trakcie programu "Deadline Day" na kanale Meczyków, ze Jagiellonia zainteresowała się jednym z piłkarzy Widzewa. Chodzi o Frana Alvareza, który spędził całe sobotnie spotkanie na ławce rezerwowych.

- Na Alvareza patrzy Jagiellonia i obserwuje, jak rozwinie się jego sytuacja. Pytanie, czy Widzew będzie chciał się rozstać z tym zawodnikiem - przekazał dziennikarz. Kontrakt Alvareza z Widzewem jest ważny do czerwca 2028 r.

Alvarez był ważnym punktem Widzewa w pierwszej części tego sezonu, gdzie w 20 meczach strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty. Skuteczniejszy w barwach Widzewa jest tylko Sebastian Bergier, który zdobył dziesięć bramek w Ekstraklasie.

Nie ulega wątpliwości, że Alvarez ma sporą konkurencję w Widzewie. W środku pola, poza Hiszpanem, trener Igor Jovicević może skorzystać z Juljana Shehu, Lukasa Leragera, Lindola Selahiego czy Emila Kornviga. Gdyby Alvarez miał wystąpić na skrzydle, to w kolejce są Mariusz Fornalczyk, Bartłomiej Pawłowski, Osman Bukari czy Angel Baena.

Gdyby Alvarez trafił do Jagiellonii, to powiększyłby hiszpańską kolonię w tym klubie. W tym sezonie w Białymstoku gra Jesus Imaz, Sergio Lozano, Alex Pozo oraz Matias Nahuel Leiva. Dawniej w Jagiellonii grał m.in. Adrian Dieguez, Miki Villar, Israel Puerto, Jose Naranjo czy Dani Quintana.

W przeszłości nie brakowało też transferów między tymi klubami. Jagiellonię na Widzew (bądź odwrotnie) zamieniali tacy piłkarze, jak Marek Citko, Bartłomiej Pawłowski, Rafał Augustyniak czy Marek Wasiluk. Warto dodać, że okno transferowe w Polsce jest otwarte do 25 lutego.

Alvarez trafił do Widzewa w lipcu 2023 r. bez kwoty odstępnego. Od tego czasu zagrał w 86 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 19 goli i zanotował 11 asyst. Wcześniej Alvarez grał dla drużyn młodzieżowych Villarrealu (2017-2020), Realu Valladolid (2020-2021) i Albacete (2021-2023).