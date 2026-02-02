Sensacyjne wieści ws. Milika. Wróci do Ekstraklasy? "Nie będę kłamał"

4811 - aż tyle dni minęło od ostatniego występu Arkadiusza Milika w polskiej ekstraklasie. Było to 1 grudnia 2012 grudnia i wtedy Milik grał w barwach Górnika Zabrze w wygranym 3:1 wyjazdowym meczu z Wisłą Kraków. Od tamtej pory ten 31-letni napastnik grał już tylko w klubach zagranicznych, takich jak: Bayer Leverkusen, Augsburg Ajax, Napoli, Olympique Marsylia i Juventus.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Arkadiusz Milik wróci do Górnika Zabrze?

Arkadiusz Milik od wielu miesięcy ma mnóstwo problemów zdrowotnych. Cierpliwość działaczy Juventusu już się powoli kończy. Polak ma ważną umowę z tym klubem do czerwca 2027 roku, ale wydaje się wątpliwe, by ją wypełnił. Według włoskich mediów, działacze Juventusu chcą zaproponować piłkarzowi, by kontrakt został przedwcześnie rozwiązany.

Być może Arkadiusz Milik wróci do PKO BP Ekstraklasy i trafi do Górnika Zabrze.

- Z Arkiem rozmawiam cały czas. Nie będę kłamał, że nie rozmawiamy na ten temat. Arek kibicuje Górnikowi Zabrze, ogląda jego mecze. Wysyłamy sobie SMS-y cały czas. Arek przede wszystkim musi być zdrowy. By rozmawiać o transferze musi być zdrowy, wyleczony. Wtedy będzie go łatwiej przekonać. Na razie ma swoje problemy. Nic tylko zdrowia mu życzyć. Jak będzie zdrowy, to myślę, że się dogadamy - powiedział Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika Zabrze, brat piłkarza na kanale Ekstraklasa TV.

Górnik Zabrze obecnie jest obecnie wiceliderem PKO BP Ekstraklasy. W 19 spotkaniach ma 33 punkty, tyle samo co lider - Wisła Płock.

Zobacz także: Siarczysty mróz w całej Polsce. Jest decyzja władz ws. meczu Ekstraklasy

Milik w Górniku Zabrze zagrał 40 spotkań, zdobył 12 bramek i miał cztery asysty. Jego bilans w Juventusie to: 75 meczów, 17 goli i dwie asysty.