Papszun uderzył pięścią w stół! Podjął decyzję ws. gwiazdy po blamażu Legii

Legia Warszawa jesienią odpadła z Pucharu Polski i Ligi Konferencji, a w rozgrywkach PKO Ekstraklasy przed przerwą zimową zajmowała przedostatnie miejsce. W Warszawie liczono, że nowy trener drużyny Marek Papszun poukłada grę na nowo, a wyniki wyraźnie się poprawią. Pierwsze spotkanie po wznowieniu ligi było jednak zimnym prysznicem dla szkoleniowca i jego dużego sztabu. Legioniści przegrali na własnym stadionie z Koroną Kielce 1:2, tracąc decydującego gola w 90. minucie. Papszun widzi, że trzeba reagować od razu.

Portal Weszło poinformował, że szkoleniowiec Legii zablokował transfer Kapuadiego do włoskiego Cremonese. Wcześniej ten klub wygrał walkę z Torino o obrońcę Wojskowych. Mało tego. Kapuadi pojawił się już na Półwyspie Apenińskim. Jednak po tym, jak "weto postawił Papszun" wiele wskazuje na to, że jeden z filarów Legii będzie kontynuował karierę na polskich boiskach.

Na ten moment nie ma porozumienia między Legią a Cremonese, a Kapuadi jest postawiony w trudnej sytuacji. Nie jest tajemnicą, że już latem miał oferty z innych klubów. Zainteresowany ściągnięciem tego piłkarza był m.in. Blackburn Rovers. Wydaje się, iż gdyby tylko od 27-latka zależała sytuacja dotycząca przynależności klubowej, to już w poprzednim roku zmieniłby otoczenie. W jego sprawie dużo do powiedzenia ma jednak klub, bo umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 r.

Nie tylko Kapuadi. Marek Papszun stawia sprawę jasno

Papszun zdaje sobie coraz bardziej sprawę z faktu, że misja wyciągnięcia Legii z kryzysu będzie trudna, więc chce zablokować transfery wszystkich istotnych zawodników. Poza Kapuadim w klubie ma zostać także m.in. Juergen Elitim. Sytuacja tego drugiego jest o tyle inna, że ma kontrakt tylko do końca czerwca i jeśli teraz nie zostanie sprzedany, latem może odejść za darmo.

Jeśli w poniedziałkowy wieczór Bruk-Bet Termalica Nieciecza zdobędzie co najmniej punkt w starciu z Cracovią, to Legia spadnie na ostatnie miejsce w PKO Ekstraklasie. Za kilka dni (7 lutego) warszawianie wybiorą się do Gdyni na starcie z Arką.