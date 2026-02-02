To nie tak miało wyglądać. Papszun zaczął mówić o spadku Legii

Z przyjściem Marka Papszuna do Legii Warszawa wiązano wielkie nadzieje. Wojskowi mają za sobą fatalną rundę wiosenną, którą zakończyli w strefie spadkowej. Mimo to pojawiało się sporo opinii, że utytułowany szkoleniowiec może poprowadzić stołeczny zespół nawet do europejskich pucharów. Zderzenie z rzeczywistością Legia zanotowała już w pierwszym wiosennym meczu, przegrywając 1:2 przed własną publicznością z Koroną Kielce.

Papszun zaczął mówić o spadku Legii. "Będzie walka o życie"

Twardo po ziemi stąpa nowy trener Legii Warszawa Marek Papszun. Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec podkreślił, że nie myśli o walce o puchary, tylko o utrzymaniu w lidze, co zdaniem szkoleniowca jest dużo bardziej realnym planem w obecnej sytuacji klubu.

- Musimy zacząć punktować, bo jesteśmy na miejscu spadkowym i z tego miejsca musimy się wydostać. Sytuacja jest poważna i nie możemy dzisiaj myśleć o europejskich pucharach, jak jesteśmy w strefie spadkowej. To byłoby infantylne. Dziś trzeba sobie realnie powiedzieć, że jesteśmy na "czerwonym" miejscu i trzeba wszystko zrobić, żeby się wydostać. Widzimy, że liga jest bardzo wyrównana, tutaj nie ma faworytów. Każdy mecz to jest walka, za chwilę będzie walka o życie. Im bliżej końca, tym bardziej te mecze będą walką o życie, a nie myśleniem o europejskich pucharach - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Marek Papszun.

Teraz przed Legią mecz z Arką. "To jest trudny teren"

Teraz przed podopiecznymi trenera Marka Papszuna wyjazdowy mecz z Arką Gdynia. Spotkanie może być wymagające, tym bardziej biorąc pod uwagę doskonałą dyspozycję zespołu z Trójmiasta na własnym stadionie. Z drugiej strony, Papszun ma jednak patent na tego rywala. Jesienią w Gdyni wygrał tylko Raków.

- Moje podejście się nie zmienia. Mówiłem przed startem rozgrywek, że musimy iść mecz po meczu. Dzisiaj nie wygraliśmy, więc musimy myśleć o wygraniu z Arką. I to jest wyzwanie, bo w Gdyni wygrała tylko jedna drużyna w tym sezonie, Raków Częstochowa. To jest trudny teren. Na tym musimy się skupić - podkreślił na pomeczowej konferencji trener Marek Papszun.

Legia Warszawa po 19. spotkaniach znajduje się na przedostatniej pozycji w tabeli. Stołeczny klub może spaść na ligowe dno po poniedziałkowym meczu Termalici z Cracovią, jeśli Bruk-Bet zdobędzie przynajmniej jeden punkt.