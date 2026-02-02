Legia walczy o utrzymanie, a tu takie wieści. To byłby wielki cios

Sytuacja Legii Warszawa wygląda coraz gorzej, efekt nowej miotły nie zadziałał w pierwszym wiosennym meczu z Koroną Kielce. Wojskowi, których pierwszy raz w meczu o stawkę prowadził Marek Papszun, przegrali 1:2. Kolejnym problemem może okazać się potencjalne odejście kluczowego obrońcy.

Kolejny włoski klub zainteresowany Kapuadim. Filar defensywy odejdzie z Legii?

Steve Kapuadi jest tej zimy łączony z opuszczeniem Legii Warszawa, zainteresowanie Francuzem wykazują zwłaszcza kluby Serie A. Wcześniej mówiło się o Torino, teraz do gry o podpis filara defensywy Wojskowych miało się włączyć Cremonese, o czym na portalu X poinformował włoski dziennikarz Alfredo Pedulla.

"Cremonese się nie zatrzymuje i dołącza do wyścigu o obrońcę Legii Kapuadiego, który wcześniej był łączony z Torino" - napisał na portalu X Alfredo Pedulla.

We Włoszech trwa Deadline Day. Kapuadi niedawno przedłużył kontrakt z klubem

Włoskie kluby powinny zintensyfikować działania transferowe, na Półwyspie Apenińskim 2 lutego trwa bowiem Deadline Day. Kapuadi niedawno przedłużył umowę z Wojskowymi do 2028 roku, trudno przypuszczać, że zostanie wypełniona, biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie piłkarzem.

Cremonese znajduje się na 15. miejscu w tabeli Serie A. W ostatni weekend potencjalny pracodawca Kapuadiego przegrał 0:2 z Interem. Pięknego gola w tym spotkaniu zdobył Piotr Zieliński.

Steve Kapuadi reprezentuje barwy Legii od sezonu 2023/2024, trafił do zespołu Wojskowych z Wisły Płock. Środkowy obrońca szybko stał się kluczową postacią w defensywie stołecznej drużyny. W bieżącym sezonie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 28 oficjalnych spotkań.