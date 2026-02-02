Haditaghi publicznie uderzył w piłkarzy Pogoni. Wytknął to Grosickiemu

Za sprawą tej porażki Pogoń ma już tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. W tabeli Ekstraklasy Szczecinianie są na 13. miejscu, Motor Lublin zaś z 24 punktami zajmuje 10. lokatę. Po tym spotkaniu irytacji na portalu X nie krył Alex Haditaghi.

Właściciel Pogoni w mocnych słowach o swoich piłkarzach

Wszystkie bramki w meczu Motor-Pogoń padły w pierwszej połowie. Pierwszego gola w 3. minucie zdobył Karol Czubak, a po upływie kolejnych 24 było już 2:0 dla gospodarzy. Gracze ze Szczecina sprawiali wrażenie, jakby kompletnie nie rozgryźli nowego ustawienia trenera Thomasa Thomasberga. Co prawda jeszcze przed przerwą zdobyli bramkę kontaktową, ale sporo w tej akcji było przypadku.

W drugiej połowie Pogoń w pewnym momencie zepchnęła Motor do głębokiej defensywy. W 69. minucie, jak wspomniano wyżej, rzut karny zmarnował fatalnym strzałem Kamil Grosicki. Pod koniec spotkania gospodarze mogli podwyższyć na 3:1, ale w bramce świetnie spisał się Valentin Cojocaru.

Porażka w Lublinie to spore rozczarowanie dla Pogoni. Tego nie krył właściciel klubu, Alex Haditaghi.

"Piłkarz bez pasji i walki jest jak Ferrari albo Porsche bez paliwa. Piękny na zewnątrz, ale zmierzający donikąd" - zaczął swój wpis na portalu X. "Jeśli chcemy odnieść sukces jako drużyna, musimy grać z sercem, walecznie i odpowiedzialnie. Musimy grać jako drużyna, a nie jako grupa utalentowanych jednostek bez walki i pasji" - zaznaczył Haditaghi.

W dalszej części wypowiedzi szef Pogoni poruszył temat przywództwa, pośrednio wskazując na Grosickiego. "Mamy wielu liderów, którzy nie robią wystarczająco dużo!" - grzmiał. "Nie możemy też ciągle powtarzać tych samych błędów i tracić tych samych bramek. Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Każdy zawodnik musi spojrzeć w lustro i zadać sobie pytanie: Czy jestem najsłabszym ogniwem? Czy nie zawiodłem kolegów z drużyny?" - pisze właściciel Pogoni.

"To gra zespołowa. Każdy musi się podnieść. Nie ma wymówek dla porażki lub niestawienia się na placu boju" - kończy Haditaghi.

W 20. kolejce Pogoń na własnym stadionie zagra z najsłabszą drużyną, Bruk-Bet Termaliką. Zespół z Niecieczy dziś 2 lutego zakończy 19. kolejkę. Początek spotkania z Cracovią zaplanowano na godzinę 19:00.