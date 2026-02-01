Media: Sześć milionów euro za gwiazdę Ekstraklasy! Jest decyzja

Tomas Bobcek dołączył do Lechii Gdańsk w 2023 roku ze słowackiego Ruzomberoka. W pierwszym sezonie zdobył dziewięć goli ligowych, w następnym siedem, a w tym już ma na koncie niemal tyle samo, ile w dwóch poprzednich latach - 14. Dorzucił do tego cztery asysty i miał udział przy blisko połowie goli całego zespołu (40). Nic dziwnego, że 24-latek zwrócił na siebie uwagę klubów zagranicznych. Zimą do biało-zielonych zgłosili się Duńczycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Midtjylland chciał Bobceka. Oferowali fortunę

Jak poinformował w niedzielę portal meczyki.pl, Tomas Bobcek, który przez portal "Transfermarkt.com" jest wyceniany na pięć milionów euro, w zimowym oknie otrzymał ofertę z Midtjylland. Ekipa ze Skandynawii proponowała Lechii sześć milionów euro, ale klub odrzucił te pieniądze.

Jeśli słowacki napastnik utrzyma tę formę strzelecką, lechistom trudno będzie go zatrzymać. Umowa 24-latka wygaśnie w czerwcu 2027 roku i jeśli Gdańszczanie będą chcieli na nim zarobić, będą musieli go sprzedać latem br. Chyba że zawodnik zdecyduje się przedłużyć umowę, wtedy pozycja do negocjacji dla biało-zielonych stanie się korzystniejsza.

Jest jeszcze jeden aspekt. Bobcek już teraz może się tytułować reprezentantem Słowacji. W listopadzie 2025 roku rozegrał dwa mecze w eliminacjach mistrzostw świata i w debiucie zdobył gola na wagę zwycięstwa z Irlandią Północą. To też podnosi wartość tego gracza.

Wygrana Lechii z Lechem

Lechia Gdańsk rozpoczęła runde wiosenną od zwycięstwa z Lechem Poznań 3:1. To dało trochę wytchnienia i awans na 11. miejsce w tabeli. 6 lutego drużyna zagra z Cracovią, która będzie mieć aż dwa dni mniej na odpoczynek. "Pasy" dopiero w poniedziałek rozegrają mecz w ramach 19. kolejki z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.