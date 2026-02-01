Tak zagrał Raków w pierwszym meczu po odejściu Papszuna

W trakcie przerwy zimowej w Rakowie Częstochowa doszło do wielkich zmian. Najważniejsza dotknęła ławki trenerskiej - Marek Papszun zdecydował się na transfer do Legii Warszawa, a jego miejsce zajął Łukasz Tomczyk, który w rundzie jesiennej prowadził pierwszoligową Polonię Bytom. W niedzielę nowy szkoleniowiec zadebiutował oficjalnie w barwach mistrzów Polski z sezonu 2022/23.

Wyrównana pierwsza połowa, ale wynik niekorzystny dla Rakowa

Już na start przed Tomczykiem i Rakowem stało poważne wyzwanie - mecz wyjazdowy z Wisłą Płock, a więc drużyną, która sensacyjnie zimowała na czele tabeli Ekstraklasy. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, ale większą inicjatywę wykazywali Częstochowianie. Już w 10. minucie potężny strzał na bramkę Rafała Leszczyńskiego oddał Jonatan Braut Brunes, co sprawiło ogromne kłopoty golkiperowi. Zanotował jednak skuteczną interwencję.

20 minut później znakomitą szansę miał jeden z piłkarzy Rakowa. Wrzutka z rzutu różnego minęła Leszczyńskiego, właściwie przelobowała go, ale na straży stał Marcus Haglind-Sangre. Widać było, że Częstochowianom brakuje skuteczności. Ta była po stronie Wisły.

Już w 15. minucie gospodarze trafili do siatki. Bramka padła po stałym fragmencie gry - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę w siatce umieścił Wiktor Nowak, choć początkowo wydawało się, że było to samobójcze trafienie Bogdana Racovicana. Ostatnia z powtórek rozwiała wszelkie wątpliwości, a i sam strzelec gola przyznał w wywiadzie w trakcie przerwy, że to on jako ostatni dotykał piłki.

Raków ruszył do ataku, ale było za późno

Tym samym pierwsza połowa nie przebiegła po myśli Tomczyka i do szatni jego zespół schodził z jednobramkową stratą. Na drugą połowę Raków wyszedł bardzo zmotywowany, jednak schemat znów był podobny - Częstochowianie dłużej utrzymywali się przy piłce, ale mieli problemy ze sforsowaniem defensywy gospodarzy.

Ba, sami mogli stracić gola już w 50. minucie. Wówczas Raków uratował Oliwier Zych, który skutecznie interweniował przy strzale Łukasza Sekulskiego. Takiej obrony zanotować bramkarzowi spod Jasnej Góry nie udało się w 58. minucie. Wtedy to na 2:0 trafił Deni Jurić, korzystając z dość niefortunnego wybicia piłki przez Stratosa Svarnasa wprost pod jego nogi.

W kolejnych akcjach Raków próbował znaleźć kontaktowe trafienie. Szczęścia próbował m.in. Jean Carlos Silva, ale Leszczyński był na posterunku. Ba, obronił też dobitkę Oskara Repki. Później gra nieco się uspokoiła, a trenerzy zaczęli dokonywać zmian. Dla częstochowian niewiele one zmieniły - w 79. minucie mogło być już 3:0 dla gospodarzy, ale okazję zmarnował Giannis Niarchos, a chwilę później Dominik Kun.

Mimo wszystko Raków się nie poddawał. I w końcu starania przyniosły efekt. W 86. minucie bramkę kontaktową zdobył Brunes, który wbił piłkę do siatki po stałym fragmencie gry. Uderzył główką, obijając poprzeczkę, a futbolówka szczęśliwe przekroczyła linię bramkową. To jeszcze bardziej zmotywowało Częstochowian do ataku. Ruszyli na Wisłę, ale było już za późno. Po ostatnim gwizdku na murawie jeszcze się zakotłowało, a kilku piłkarzy skoczyło sobie do gardeł.

Co ten wynik oznacza dla Wisły? Wróciła na pozycję lidera Ekstraklasy po tym, jak na chwilę straciła ją w sobotę po zwycięstwie Górnika Zabrze z Piastem Gliwice (2:1). Ma 33 punkty na koncie, tyle samo, co wicelider. Warto dodać, że zwycięstwo z Rakowem jest pierwszym dla ekipy z Płocka od... 3 listopada 2025. Ostatnio zanotowała pięć remisów. A jak wygląda sytuacja Rakowa? Plasuje się na czwartej lokacie z 29 punktami w dorobku.