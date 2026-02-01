Gdzie oglądać mecz Legia - Korona? O której debiut Papszuna? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Stołeczny klub liczy, że z Markiem Papszunem odzyska dawno utraconą dominację na krajowym podwórku. Najpierw musi jednak myśleć o tym, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. Po osiemnastu kolejkach Legia ma na koncie zaledwie 19 oczek i znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli - z takim samym dorobkiem punktowym co ostatnia Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Legia zagra z Koroną. Kiedy i gdzie oglądać?

Drużyna Papszuna w styczniu rozegrała sześć meczów sparingowych, z których wygrała dwa, a trzy zremisowała, ale trudno jest odgadnąć, w jakiej naprawdę znajduje się formie. W porównaniu do rundy jesiennej w składzie Legii nie doszło do większych zmian, ale kibice sporo obiecują sobie po zmianach taktycznych, jakie ma wprowadzić były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa. Z Koroną Kielce zespół z Warszawy nie będzie miał jednak łatwo.

Ekipa z województwa świętokrzyskiego jest w trakcie niezłego sezonu. Przed rundą wiosenną zajmowała 9. miejsce w tabeli i traciła tylko 6 punktów do lidera, czyli Wisły Płock. Co jednak ciekawe, akurat z Legią Korona przegrała 27 lipca w 2. kolejce rozgrywek 0:2. Choć to był oczywiście okres, kiedy stołeczna drużyna nie znajdowała się jeszcze w takim kryzysie, w jaki wpadła w listopadzie.

Wkrótce przekonamy się, co wydarzy się w spotkaniu Legii z Koroną w rundzie wiosennej. Start meczu został zaplanowany dziś, 1 lutego, na godzinę 17:30. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Premium i CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów CANAL+ Online. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.