Wirus zaatakował lidera Ekstraklasy! Trener podjął radykalną decyzję

Górnik Zabrze, mimo że był wiceliderem Ekstraklasy, kończył rundę jesienną w kiepski sposób - w ostatnich czterech spotkaniach przed przerwą zimową piłkarze Michala Gasparika zdobyli zaledwie punkt. Po wznowieniu rozgrywek zabrzanie zdobyli w sobotę pełną pulę - pokonali Piasta Gliwice 2:1, odwracając wynik meczu. Górnik przegrywał 0:1 po golu Quentina Boisgarda, ale wygrał po tym, jak bramki zdobywali Erik Janza i Maksym Chłań. Gasparik tuż po spotkaniu był zmuszony jednak do podjęcia radykalnej decyzji.

Grypa w szatni Górnika. "Wydawało się, że idziemy ku dobremu"

Wszystko ma związek z wirusem, który dokucza piłkarzom Górnika w ostatnich dniach. - W środę nie było najlepiej, w czwartek i piątek wydawało się, że idziemy ku dobremu, ale w sobotę rano okazało się, że trzech zawodników będzie wyłączonych z gry z powodu choroby - mówił Gasparik po meczu z Piastem.

Jak poinformował portal Roosevelta81.pl, ze względu na chorobę panującą w szatni Gasparik dał piłkarzom dwa dni wolnego. Drużyna wróci zatem do treningów we wtorek.

Wiadomo, że grypa dopadła Sondre Lisetha, Mathiasa Sauera i Michała Rakoczego. Pierwszy z wymienionych graczy miał wystąpić w podstawowym składzie. Dlatego też Gasparik musiał trochę pozmieniać swoje pierwotne plany.

Hitowy mecz przed Górnikiem

Po triumfie nad Piastem Gliwice teraz przed Górnikiem domowe starcie z Lechem Poznań. Mecz odbędzie się w sobotę 7 lutego o godz. 20.15.

Lechici przyjadą do Zabrza podrażnieni porażką z Lechią Gdańsk na własnym stadionie (1:3). Obecnie mistrz Polski ma siedem punktów straty do Górnika i jeden mecz rozegrany mniej.