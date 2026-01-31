Pululu może zastąpić reprezentanta Polski! Wielki klub kusi

Afimico Pululu jest prawdziwą gwiazdą Jagiellonii Białystok. W barwach klubu z Podlasia rozegrał już 117 spotkań, w których strzelił 49 bramek. Znakomicie radzi sobie w europejskich pucharach. W zeszłym sezonie został królem strzelców Ligi Konferencji, a w tym zdobył cztery bramki w eliminacjach.

Choć do końca kontraktu Pululu pozostało jeszcze tylko pięć miesięcy, on wciąż spisuje się bez zarzutu. W pierwszym tegorocznym meczu Jagiellonii zdobył bramkę. Białostoczanie pokonali w Łodzi Widzew 3:1 i awansowali na drugie miejsce w tabeli. Do liderującego Górnika tracą punkt, ale w środę odrobią zaległości - odbędzie się odwołany w pierwotnym terminie mecz z GKS-em Katowice.

Afimico Pululu na walizkach

Dyrektor sportowy Jagiellonii wciąż wierzy, że pobyt Afimico Pululu w Białymstoku potrwa dłużej niż do końca sezonu. - Nie mamy presji na sprzedaż Afimico, wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, by został i przedłużył z nami kontrakt. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na dziś jest naszym piłkarzem i zostaje z nami do czerwca - mówił niedawno Łukasz Masłowski.

Wydaje się jednak, że Pululu z Jagiellonii odejdzie. Nie wiadomo natomiast czy stanie się to jeszcze podczas zimowego okienka transferowego - w takim wypadku Jagiellonia jeszcze zarobi na swoim gwiazdorze - czy też po sezonie, kiedy to 26-latek odejdzie z klubu za darmo.

Pululu zastąpi reprezentanta Polski?

Częściową odpowiedź dają Grecy. Według portalu Sportime.gr ściągnięciem Afimico Pululu interesuje się Panathinaikos. Stołeczna drużyna szuka nowego napastnika, gdyż na wylocie jest Karol Świderski. Możliwe jest, że reprezentant Polski trafi do Ekstraklasy - interesują się nim Widzew Łódź oraz Legia Warszawa. 29-latek wróciłby do Ekstraklasy po siedmiu latach. W styczniu 2019 roku odszedł do PAOK-u z... Jagiellonii.

"Pululu wygląda na opcję, która spełni wszystkie warunki. Nie będzie zbyt drogi, może odgrywać główną rolę w ataku, ale też zapewnia rozwiązania jako rezerwowy" - czytamy. Grecy zauważają, że w letnim okienku transferowym Pululu znalazł się na liście życzeń nie tylko Panathinaikosu, ale też AEK-u Ateny oraz Olympiakosu Pireus. Do transferu wtedy jednak nie doszło.

Dla 26-latka byłaby to okazja na grę dla prawdziwej trenerskiej gwiazdy. Panathinaikos od października zeszłego roku prowadzony jest bowiem przez Rafę Beniteza. Hiszpański szkoleniowiec ma na swoim koncie między innymi dwa mistrzostwa Hiszpanii z Valencią czy zwycięstwo w Lidze Mistrzów z Liverpoolem.