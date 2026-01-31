Papszun uratuje Legię przed spadkiem? Nagle taki słowa: "nie liczę"

Marek Papszun podjął się trudnego zadania wyprowadzenia Legii z kryzysu, w którym ta znalazła się jesienią. Fatalna forma i rażąca nieskuteczność przekuły się w zajęcie na koniec 2025 roku odległego, 17. miejsca w tabeli Ekstraklasy. Ponadto "Wojskowi" nie zdołali zakwalifikować się do fazy pucharowej Ligi Konferencji i odpadli z Pucharu Polski.

Zobacz wideo To uratuje Legię Warszawa? Kałucki: Nie liczę na cuda Marka Papszuna

Oni wskazali, że Legia będzie mocniejsza. Może nawet zdobędzie mistrzostwo

Mimo to, w ostatnich tygodniach wiele osób z polskiego środowiska piłkarskiego wprost mówiło o tym, że ich zdaniem Legia pod wodzą nowego trenera będzie wyglądała znacznie lepiej, niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. - Teraz, z Markiem Papszunem, Legia będzie moim zdaniem zdecydowanie mocniejsza. Przede wszystkim bardziej powtarzalna. Spodziewam się, że na wiosnę będą naprawdę bardzo mocnym zespołem - mówił na kanale "Meczyki" trener kieleckiej Korony, Jacek Zieliński.

Jeszcze większą wiarą w sukces warszawskiego klubu wykazał się szkoleniowiec Zagłębia Lubin Leszek Ojrzyński, który w ankiecie "Przeglądu Sportowego"wytypował Legię do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Podobnie, jak trener Lubinian, wypowiedział się Jakub Kosecki w programie "To jest Sport.pl".

- Wcześniej krytykowaliśmy warszawski zespół, ale jest nowe rozdanie, nowy trener. Czy wmieszałbym Legię w spadek? No nie. Są większe szanse na to, że Legia zdobędzie mistrzostwo Polski niż na to, że spadnie - mówił 35-latek, choć później dodał: - Uważam, że Legia włączy się w walkę o miejsca w pucharach, ale koniec końców ich nie osiągnie.

Dziennikarz Canal+Sport był w kontrze. "Nie liczę na cuda Papszuna"

W tym samym programie temat gry legionistów na wiosnę podjął dziennikarz Canal+Sport Jan Kałucki. Jego zdaniem szansę dla stołecznej ekipy stanowi przede wszystkim spłaszczona jak nigdy ligowa tabela. Pomiędzy "Wojskowymi" a liderem, Wisłą Płock, jest zaledwie jedenaście oczek różnicy.

- Nie liczę na cuda Marka Papszuna, bo to jest jednak cierpliwość, to jest proces. Ale myślę, że jednak będzie jakiś skok. Mistrzostwo może nie, ale połowa tabeli. Może nawet górna część, patrząc na to, jak płaska jest ta tabela. To też ratuje Legię - stwierdził, a po chwili poruszył kwestię nieskuteczności napastników "Wojskowych". W szczególności jednego z nich.

- Jeśli chodzi o ten nieszczęsny atak... Legia umiała skonstruować jakieś akcje, gdzie mógł paść gol. Ten współczynnik xG był na bardzo wysokim poziomie. Tylko problem polegał na tym, że Mileta Rajović był taki niemrawy - podkreślił Kałucki.

Legia Warszawa w niedzielę 1 lutego wróci do gry na polskich boiskach. "Wojskowi" podejmą przed własną publicznością Koronę Kielce i będą chcieli udowodnić, że dobrze przepracowali zimowe zgrupowanie w hiszpańskim Mijas. Będzie to także oficjalny debiut Marka Papszuna w roli trenera stołecznego klubu.

