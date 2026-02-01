Poznał 17-letniego Roberta Lewandowskiego. Ujawnił o nim całą prawdę

Robert Lewandowski, będąc młodym piłkarzem, nigdy nie dostał szansy w pierwszej drużynie Legii Warszawa i seniorską karierę rozpoczynał w Zniczu Pruszków. Wcześniej występował w rezerwach warszawskiego zespołu. Jego czas spędzony w stolicy przypomniał człowiek, który z obecnym kapitanem reprezentacji Polski grał wówczas w jednej drużynie.

Grał w Legii i wspomina Lewandowskiego. "Widać było"

- Pamiętam, byłem jego kapitanem. W III lidze Lewandowski był młodym chłopakiem, który przyszedł do drugiej drużyny. Były mecze, w których graliśmy razem. Czy czuć było, że zrobi taką gigantyczną karierę? Na pewno nie - ale widać było, że ma dobrą relację z pomocnikami, dobrą czutkę, potrafi zgrać piłkę czy wyjść na pozycję - powiedział w programie Meczyki.pl "Dwa Fotele" Marcin Rosłoń.

Lewandowski w rezerwach Legii w sezonie 2005/2006 rozegrał 14 meczów i zdobył cztery gole. Miał wówczas 17 lat. Potem przeniósł się do Znicza Pruszków i występował w Lechu Poznań. To właśnie tam urósł piłkarsko i do Legii już nie wrócił. Legendą obrosła historia z Mikelem Arruaberreną w roli głównej. "Nie potrzebujemy Lewandowskiego, mamy Arruaberenę" - miał powiedzieć Mirosław Trzeciak, ówczesny dyrektor sportowy Legii. Sprawa była komentowana nawet w zagranicznych mediach, a przypominał ją chociażby magazyn "FourFourTwo".

Lewandowski, po zdobyciu tytułu króla strzelców Ekstraklasy, wypłynął z Lecha Poznań na szerokie wody europejskiej piłki. Występy w Borussii Dortmund, Bayernu Monachium i Barcelonie sprawiły, że na stałe zapisał się w annałach światowego futbolu.

Marcin Rosłoń w sezonie 2005/2006 zdobył z Legią Warszawa mistrzostwo Polski. Łącznie wystąpił w 19 meczach. Obecnie jest komentatorem Canal+Sport. Najczęściej można go posłuchać przy okazji meczów Ekstraklasy, Premier League i Ligi Mistrzów.