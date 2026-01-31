Bartłomiej Drągowski opuścił Jagiellonią latem 2016 roku i od tamtego czasu próbował sił w zagranicznych klubach: Fiorentinie (86 meczów), Panathinaikosie (72 mecze), Spezii (49 meczów) i Empoli (14 spotkań). Ze słów bramkarza wynika, że transfer do Widzewa nie będzie krokiem w tył - polska liga rozwinęła się i jest znacznie lepsza niż dekadę temu.

Bartłomiej Drągowski: Widzew to wielki projekt

- Jest dużo jakości w naszym klubie. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o jakość czysto piłkarską. W porównaniu do tego, kiedy jeszcze grałem w Polsce w Jagiellonii. Trzeba zrobić wszystko, żeby na każdy mecz być przygotowanym mentalnie. Chodzi w dużej mierze, żeby nasze głowy dojechały, bo jakość sportową mamy. Jeśli wszystko zagra, to naprawdę jesteśmy w stanie jeszcze o coś ciekawego powalczyć w tym sezonie - mówił Bartłomiej Drągowski w rozmowie z TVP Sport.

Widzew w 18 rozegranych do tej pory ligowych meczach zdobył 20 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli ekstraklasy. Tegoroczne występy ligowe zainauguruje 31 stycznia, gdy podejmie poprzedni klub Drągowskiego - Jagiellonię Białystok.

- Nie da się też ode mnie oderwać łatki byłego piłkarza Jagi i nie chciałbym, żeby ta łatka była odrywana. Tam się urodziłem, kibicowałem przez lata Jadze, mam z tym klubem wspaniałe wspomnienia, jestem też na pewno bardzo wdzięczny temu klubowi za to, jak mi pomógł w mojej karierze sportowej. Grał tam też mój tata… Od historii nie da się uciec. To na pewno będzie ciężki mecz pod względem mentalnym, ale też jestem profesjonalistą i gwarantuje, że nie będzie taryfy ulgowej - mówił przed meczem Drągowski.

Bramkarz przyznał, że do powrotu do Polski przekonały go kwestie rodzinne – jest ojcem dwóch synów - ale także sportowe. - Widzew to wielki projekt i klub z wielkimi ambicjami. Także idealnie się wszystko złożyło, że tu ścieżkę i piłkarską, i tę pozaboiskową mogę rozwijać. To mnie przekonało - przyznał.

Drągowski jest obecnie jednym z pięciu bramkarzy w kadrze Widzewa, obok Macieja Kikolskiego, Serba Veljko Ilicia, Jana Krzywańskiego i Antoniego Błockiego. Łódzka drużyna przed rozpoczęciem rundy wiosennej sprowadziła siedmiu piłkarzy za łączną kwotę przekraczającą 20 milionów euro.

Obok reprezentantów Polski – Bartlomieja Drągowskiego i Przemysława Wiśniewskiego - pozyskano powoływanego do drużyny narodowej Ghany Osmana Bukariego (ostatnio Austin FC), dwóch Duńczyków – byłego kapitana FC Kopenhaga Lukasa Leragera oraz podstawowego gracz norweskiego SK Brann Bergen Emila Kornviga, hiszpańskiego obrońcę Carlosa Isaaca (Cordoba FC) oraz Norwega Christophera Chenga (Sandefjord Fotball).