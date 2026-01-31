Niebywałe. Trener z Ekstraklasy typuje Legię na mistrza. To nie Papszun

Katowiczanie (a konkretniej Bartosz Nowak) zaskoczyli ekipę Zagłębia już po upływie dwóch minut. 32-latek miał początkowo inny pomysł na akcję, ale ostatecznie to on został autorem pierwszej bramki w rundzie wiosennej na boiskach PKO Ekstraklasy. W drugiej połowie GKS dołożył jeszcze jedno trafienie i wywiózł z Lubina zasłużone 3 punkty. Drużyna trenera Leszka Ojrzyńskiego ma o czym myśleć przed kolejnymi meczami.

Nie tylko Jakub Kosecki wierzy w Legię

- Nie zrobiliśmy dużo, żeby chociaż zdobyć jeden punkt. Bramka stracona na samym początku meczu wcale nie oznacza tragedii, tylko wręcz przeciwnie, bo mieliśmy dużo czasu na odrobienie strat. Swoich szans szukaliśmy po stałych fragmentach gry i w fazach przejściowych. Drugą połowę zaczęliśmy w tym samym składzie i chcieliśmy walczyć o odmianę losów spotkania. Stały fragment gry dla rywala i zdobywają bramkę na 2:0 bez żadnego krycia - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Zagłębia.

Leszek Ojrzyński, zanim poprowadził swój zespół w spotkaniu z GKS-em Katowice, zaskoczył wszystkich, śledzących najwyższą klasę rozgrywkową w Polsce. W ankiecie przygotowanej przez "Przegląd Sportowy", a skierowanej do trenerów, na pytanie o to, która ekipa zdobędzie mistrzostwo Polski wskazał... Legię Warszawa. Zrobił to jako jedyny szkoleniowiec, pracujący w Ekstraklasie. Niestety, nie uzasadnił swojego wyboru.

Co ciekawe, obecny trener Wojskowych, Marek Papszun, na to samo pytanie ("Która drużyna zostanie mistrzem Polski?") odpowiedział w lakoniczny sposób: "Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów".

Zaskakujące słowa Ojrzyńskiego o Legii Warszawa bliskie są temu, co w programie "To jest Sport.pl" oznajmił Jakub Kosecki. Na wylosowane pytanie od Konrada Fersztera ("Czy Legia utrzyma się w Ekstraklasie?") 35-latek odpowiedział:

- Wcześniej krytykowaliśmy warszawski zespół, ale jest nowe rozdanie, nowy trener. Czy wmieszałbym Legię w spadek? No nie. Są większe szanse na to, że Legia zdobędzie mistrzostwo Polski niż na to, że spadnie.

Później Kosecki zmodyfikował nieco pogląd na temat drużyny Marka Papszuna: - Uważam, że Legia włączy się w walkę o miejsca w pucharach, ale koniec końców ich nie osiągnie.

Papszun jako nowy trener Legii zadebiutuje w oficjalnym meczu w niedzielę 1 lutego. Przeciwnikiem będzie Korona Kielce. Początek spotkania o godzinie 17:30. Stołeczny klub aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.