Falstart Ekstraklasy w Radomiu. Trenerzy zabrali głos. To wtedy chcą zagrać

Na 30 stycznia zapowiadano dwa pierwsze mecze 19. kolejki Ekstraklasy, premierowej w tym roku kalendarzowym. Wszystko odbyło się zgodnie z planem w Lubinie, gdzie miejscowe Zagłębie już bez Leonardo Rochy przegrało z broniącym się przed spadkiem GKS-em Katowice 0:2. O godz. 20:30 miało się rozpocząć starcie Radomiaka z Arką Gdynia. Do tego jednak nie doszło z powodu awarii prądu. Najpierw pojedynek opóźniono, ale wobec braku konkretnych informacji odnośnie czasu naprawy zdecydowano się odwołać rywalizację. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ten mecz się odbędzie, ale jasne jest, czego oczekiwaliby trenerzy obu ekip.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy trener Widzewa poukłada drużynę? Kałucki: Nie widzę tego, nie wiem co on wykombinuje

Mecz Radomiak - Arka odwołany. Feio i Szwarga przemówili

Szkoleniowiec gospodarzy Goncalo Feio, choć na konferencji prasowej przed spotkaniem zapewniał, że ujemne temperatury nie będą miały dla niego znaczenia i nie będą wymówką w razie porażki, przyznał, że wolałby odrabiać zaległości przy bardziej sprzyjającej aurze. Zaczął jednak od żartu i odniesienia do swoich słów z czwartku. Mówił wówczas, że przy takich temperaturach wolałby grać pod balonem, ale nie liczy na zgodę ze strony Ekstraklasy.

- A jednak balon, nie mówiłem - śmiał się Feio w studiu Canal+ Sport. - Dobre boiska pomagają w tym, żeby był dobry mecz, dobry spektakl. Jeśli spotkanie odbędzie się w lepszej temperaturze, na lepszym boisku, to wierzę, że będzie lepsze niż miałoby być dziś - podkreślił. Zapewnił, że organizatorzy robili, co mogli, by usunąć awarię. Przypomniał, że drużyna miała dobre przygotowania i wszyscy byli zdrowi, gotowi i głodni gry po przerwie zimowej.

Opiekun gości, którzy przejechali pół Polski na to spotkanie, podzielił tę opinię. - Im lepsze boisko, tym lepszy mecz. Nie wiem, na ile będzie to zależne od nas, ale pewnie będziemy rekomendować, żeby spotkanie odbyło się w takim momencie, by zostało rozegrane na dobrym boisku - tłumaczył. Zaraz jednak dodał, że "lepszego czasu na rozegranie tego meczu nie będzie, bo dziś wszyscy byli zdrowi". Sytuacja obu zespołów była zatem podobna i mogą tylko żałować, że tak się stało.

Kiedy kolejne mecze Radomiaka i Arki

Piłkarze Arki Gdynia wracają teraz na swój teren. 7 lutego podejmą Legię Warszawa, która rundę jesienną zakończyła na pozycji spadkowej. Radomiak dzień później zagra w delegacji z Rakowem Częstochowa.