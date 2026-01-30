Cyrk na samym starcie Ekstraklasy. O 20:38 zapadła decyzja ws. meczu

W piątek 30 stycznia po zimowej przerwie do gry wróciła Ekstraklasa. Na pierwszy dzień rundy wiosennej zaplanowano dwa spotkania: Zagłębie Lubin - GKS Katowice i Radomiak Radom - Arka Gdynia. Niestety do skutku doszło tylko to pierwsze. Drugie oficjalnie zostało przełożone.

Mecz Ekstraklasy odwołany. Jest oficjalny komunikat

Tuż przed planowanym rozpoczęciem gry w mediach społecznościowych Radomiaka pojawił się niepokojący komunikat. - Z powodu awarii zasilania mecz z Arką rozpocznie się 15 minut później. Później zaś stało się jasne, że spotkanie nie odbędzie się w ogóle. - Z powodu wcześniej wspomnianej awarii zasilania, dzisiejszy mecz nie dojdzie do skutku - mogliśmy przeczytać.

Informację potwierdzili już także przedstawiciele Ekstraklasy. - Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom – Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia. Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie - czytamy we wpisie na platformie X, opublikowanym o godz. 20:38.